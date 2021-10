Bottas: “Tweestopper biedt extra strategische kans op progressie”

Nadat hij in de eerste vrije training nog de snelste was geweest, moest Valtteri Bottas het in de kwalificatie doen met de vierde tijd. Hij moest teamgenoot Lewis Hamilton en Red Bull Racing-duo Max Verstappen en Sergio Perez voor zich dulden. Voorafgaand aan de kwalificatie wist de Fin echter al dat hij vijf plaatsen zou worden teruggezet op de startopstelling, nadat Mercedes hem had voorzien van zijn zesde verbrandingsmotor van het seizoen. Daardoor valt Bottas op de uiteindelijke startopstelling terug naar de negende positie.

Zodoende komt Bottas op de grid achter beide Ferrari’s, beide McLarens en Pierre Gasly terecht. Het doel is om vanaf P9 zo ver mogelijk naar voren te komen, maar de Mercedes-coureur weet dat het absoluut niet eenvoudig gaat worden om zich terug te knokken naar de top-vier. “Dat zijn zeker niet de makkelijkste auto’s om in te halen. En op basis van wat ik vrijdag voelde, was het best lastig om te volgen”, antwoordde Bottas na de kwalificatie op een vraag van Motorsport.com. Wat hem echter hoopvol stemt, is de hoge bandenslijtage op het Circuit of the Americas. “Het lijkt er in ieder geval op dat het min of meer een tweestopper gaat worden, dus dan krijgen we in ieder geval twee kansen met de strategie. Maar je weet het nooit, er gaan kansen komen.”

Vaak hetzelfde motorprobleem bij Mercedes

Die gridstraf heeft Bottas dus te danken aan een nieuwe motorwissel. Hij heeft zijn zesde verbrandingsmotor gekregen van Mercedes, maar het opvallendste is dat hij voor de derde keer in vier races plekken moet inleveren vanwege nieuwe motorcomponenten. “Het is jammer en natuurlijk ook heel ongelukkig dat het zo vaak gebeurt in de recente races. Gelukkig is het nu een gridstraf van slechts vijf plaatsen, maar het helpt nooit als je voor ieder punt aan het vechten bent”, aldus Bottas. “Dat maakt de zaken lastiger. Duimen maar dat het de rest van het jaar goed gaat, en zonder straffen.”

Doordat teamgenoot Hamilton in Turkije zijn verbrandingsmotor wisselde, heeft Mercedes nu in vier opeenvolgende races een gridstraf opgelopen. Nog belangrijker is dat er echte zorgen zijn over de betrouwbaarheid van de Duitse power unit. Wel weet Mercedes iedere keer het probleem te achterhalen, stelt Bottas. “Soms is het iets anders, maar vaak hetzelfde. Er is echter nog geen goede oplossing. Gelukkig hebben we nog geen problemen gezien met de motor waarmee ik hier rij en dat geldt ook voor de andere die vrij fris is. Die werkt ook naar behoren. Ik hoop dus dat ik met deze twee motoren het einde kan halen.”

Race pace gewaagd aan Red Bull

Bottas had ongetwijfeld gehoopt om zich iets verder naar voren te kwalificeren en dat leek bij aanvang van het weekend dus ook mogelijk, ware het niet dat Red Bull een grote stap voorwaarts wist te zetten na de vrijdag. “Toen zagen ze er oké uit, maar het was niets bijzonders. Ik denk dat ze van vrijdag op zaterdag echter meer gevonden hebben dan wij”, zei de tienvoudig Grand Prix-winnaar. “Mijn auto voelde veel beter dan gisteren, maar Red Bull maakte een nog grotere stap qua snelheid en hadden vandaag zeker de overhand. Qua race pace denk ik nog steeds dat we bij elkaar in de buurt zitten.”

