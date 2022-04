Bottas: "Sterke vorm van Alfa Romeo is het beste scenario"

Valtteri Bottas verloor afgelopen seizoen zijn zitje bij Mercedes aan George Russell en kon voor dit jaar kiezen tussen Alfa Romeo en oud-werkgever Williams. De Fin koos uiteindelijk voor de eerstgenoemde optie en dat bevalt hem vooralsnog uitstekend. In Bahrein kwalificeerde Bottas zich op een knappe zesde stek en finishte hij de race ook op die positie. Afgelopen weekend in Jeddah mocht de coureur plaatsnemen op startplek acht en leek hij opnieuw als zesde te finishen, totdat een probleem met de motor een voortijdig einde maakte aan zijn Grand Prix.

In de seizoensouverture in Sakhir mocht Bottas op de startopstelling plaatsnemen achter voormalig teamgenoot Lewis Hamilton, terwijl hij in de kwalificatie voor de race in Saudi-Arabië slechts 0,079 seconde trager was dan Russell. "Dit is het beste scenario in onze nieuwe samenwerking en beter dan ik me ooit kon voorstellen", antwoordt Bottas op een vraag van Motorsport.com. "Ik ben enorm blij met de beslissing die ik heb genomen. Ik geniet ervan. Als we de auto blijven verbeteren is er geen twijfel over mogelijk dat we in de toekomst nog steeds in staat zijn om te vechten voor Q3 of plaatsen in de top-tien. Dat is goed om te zien."

Hoewel Bottas de race in Bahrein finishte, zag hij in Jeddah de vlag niet. De temperatuur van de Ferrari-power unit begon sterk op te lopen. Toen daar geen verbetering in kwam nadat de radiatoren waren schoongemaakt, besloot het team dat hij naar binnen moest komen om uit te vallen. "Het was mogelijk een lek, uiteindelijk moesten we de auto aan de kant zetten om de motor niet te vernielen. Ik denk dat we tot dat moment een sterke race reden. Ik was in gevecht met Fernando Alonso om volgens mij de zesde positie. De auto voelde goed, net als het tempo. We hadden zelfs een beetje voorsprong op Alpine, dus het was zeker niet slecht."

Bottas zegt dat Alfa Romeo zich kan gaan richten op Mercedes en eventueel de jacht op Red Bull Racing en Ferrari kan leiden. "Ik denk dat dit nu het doel moet zijn. We lijken min of meer op dezelfde plek te staan als in Bahrein, ook al dacht ik dat het lastiger zou worden", vervolgt Bottas. "Ik denk dat het streven om best of the rest te zijn een goede motivatie is, dat zijn ook de juiste doelen. Hopelijk kunnen we uiteindelijk vechten voor de vijfde plek. Dat zou een grote stap voor ons zijn."