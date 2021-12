Troostprijs voor Red Bull met snelste pitstop in Saudi-Arabië

Lang niet iedereen maakte tijdens de Grand Prix van Saudi-Arabië een echte pitstop. Natuurlijk wisselden alle coureurs gedurende de race minimaal één keer van banden, maar een groot aantal rijders deed dat tijdens een van de twee rode vlag-situaties op het Jeddah Corniche Circuit. Hoewel er vijftien auto’s aan de finish kwamen, werden er dus maar twaalf pitstops afgewerkt tijdens de vuurdoop van de F1 in Saudi-Arabië.

De snelste pitstop van de race in Jeddah werd afgewerkt door de pitcrew van Red Bull Racing. Elf keer eerder was het team al de snelste in de pits en daar werd met de stop van Sergio Perez in ronde tien een twaalfde keer aan toegevoegd. De stop nam 2,20 seconden in beslag, daarmee was Red Bull 0,28 seconde sneller dan Ferrari en Alpine bij de pitstops van respectievelijk Charles Leclerc en Fernando Alonso in dezelfde ronde. Mercedes volgt op de vierde plek met Hamiltons stop in ronde tien, die 2,49 seconden in beslag nam.

Red Bull had de eindzege van de Fastest Pitstop Award al veiliggesteld, maar heeft met de snelste stop in Jeddah de voorsprong verder uitgebouwd. De Oostenrijkse renstal staat op 529 punten, terwijl naaste achtervolger Mercedes op 311 punten staat. Net als in het constructeurskampioenschap bezet Ferrari de derde positie, ditmaal met 248 punten.

De vijf snelste pitstops van de GP van Saudi-Arabië

Pos. Team Coureur Tijd (sec) Ronde 1 Red Bull Sergio Perez 2.20 10 2 Ferrari Charles Leclerc 2.48 10 3 Alpine Fernando Alonso 2.48 10 4 Mercedes Lewis Hamilton 2.49 10 5 Williams George Russell 2.50 9