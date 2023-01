Wolff doet pikante uitspraken over Horner: "Die man is geobsedeerd"

De intense strijd om de wereldtitels van 2021 tussen Red Bull Racing en Mercedes heeft duidelijk zijn sporen nagelaten wat betreft de onderlinge relatie tussen de teams. Al tijdens dat seizoen werd er flink met modder gegooid tussen de twee topteams en sindsdien zijn de spanningen blijven sluimeren. Zo lagen de teams in 2022 in de clinch over onder meer de stuiterende auto's, illegale flexibele vloeren en de kwestie rond het budgetplafond. Later introduceerde Red Bull-teambaas Christian Horner de winnaar van de Autosport Award voor beste nieuwkomer - gewonnen door Zhou Guanyu - als 'Toto', een verwijzing naar teambaas Toto Wolff van Mercedes. De Oostenrijker kan het zelf echter ook niet laten om een flinke sneer uit te delen naar zijn concullega van de energiedrankjesgigant.

In gesprek met The Times heeft Wolff namelijk enkele opvallende uitspraken gedaan over Horner, die daarbij absoluut niet op complimenten hoeft te rekenen. "Ik ben in zijn hoofd gekropen. De beste man is geobsedeerd. Iedere seconde die ik over Horner praat, verspil ik wat tijd van mijn leven", zegt Wolff, die daarmee de aftrap lijkt te geven voor een vervolg van de strijd die hij de afgelopen seizoenen al voerde met Horner. Met name in 2021 liepen de gemoederen regelmatig hoog op tijdens de laatste fase van het kampioenschap. Daarin ging Max Verstappen uiteindelijk aan de haal met zijn eerste F1-wereldtitel door Lewis Hamilton in de laatste ronde van de GP van Abu Dhabi te passeren. Aan die inhaalactie ging wel een discutabele beslissing van toenmalig wedstrijdleider Michael Masi vooraf.

Als gevolg van die beslissing verloor Masi uiteindelijk zijn baan als wedstrijdleider. Ruim een jaar na dato kan Wolff er nog altijd niet bij hoe dat besluit tot stand is gekomen. "Aan het einde van de race nam een individu beslissingen die niet onderbouwd konden worden door het reglement en die zo drastisch waren dat ze voor een ongelofelijke uitkomst zorgden. Dat is een moment waarin je de liefde voor de sport verliest. Het principe van eerlijkheid werd gebroken", vertelt Wolff. "De FIA heeft die persoon uit zijn functie gezet, want het was een menselijke fout. Maar dat ligt nu achter ons. Ik denk er nog vaak aan terug, maar niet met woede. Het is gewoon onbegrijpelijk hoe dit is gebeurd."