Wolff rekent af met Masi: "Mensen zijn opgelucht dat hij weg is"

Masi werd deze winter ontheven uit zijn functie als racedirecteur in de Formule 1. Het was het gevolg van de controversiële herstart in de Grand Prix van Abu Dhabi. De wedstrijdleider gaf een paar rijders toestemming om zich te ontdoen van een ronde achterstand. Daardoor kon de race sneller hervat worden. Max Verstappen slaagde erin om Lewis Hamilton in te halen en pakte zo de wereldtitel. Wolff heeft zich altijd kritisch uitgelaten over de werkwijze van Masi, maar kwam er deze week nogmaals op terug.

“Het is best interessant, ik heb op de woensdag voor de race in Abu Dhabi nog met hem geluncht”, zegt Wolff in een interview met de Press Association. “Ik heb daar tegen hem gezegd: ‘Ik moet je echt zeggen, zonder neerbuigend over te komen, dat je moest luisteren naar kritiek en je van daaruit moet ontwikkelen. Lewis doet dat elke dag, maar het lijkt wel alsof jij alles beter lijkt te weten’. Het ging er niet om dat ik hem wilde beïnvloeden, maar ik gaf hem eerlijke feedback. Hij zou niet elke externe mening meteen moeten wegzetten als iets verkeerds.”

Wolff zegt ook dat coureurs zich niet op hun gemak voelden in de omgang met Masi. Ook andere kopstukken van de sport waren niet onder de indruk. “Je hoort ook van coureurs hoe de rijdersbriefings gedaan werden door Masi, en dat sommige jongens de omgang bijna respectloos vonden”, voegt Wolff toe. “Er is een promotor van een van de races in het Midden-Oosten die opgelucht was na het vertrek van Masi omdat hij zoveel gezeik met hem had gehad. Hij was immuun voor feedback en zelfs nu realiseert hij zich niet dat hij iets verkeerds heeft gedaan. Hij was een blok aan het been van de sport, alleen maar omdat iedereen over Abu Dhabi en de wedstrijdleider bleef praten. De wedstrijdleider is iemand waar zo weinig mogelijk over gesproken moet worden, maar iemand die ervoor moet zorgen dat de race volgens de regels verreden wordt.”

De opvolger van Masi, Niels Wittich, kan Wolff wel bekoren. Al heeft de Mercedes-voorman vraagtekens bij het verbod op sieraden voor coureurs: “Hij heeft de eerste races met respect gewerkt, hij was solide en heeft niets verkeerd gedaan”, zegt Wolff. “Maar moet hij zich in deze fase bezighouden met oorbellen en ringen? Aan de andere kant: als dat zijn enige misstap is als wedstrijdleider, dan heb ik dit duizend keer liever.”