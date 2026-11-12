Formule 1

Top 10 F1-auto's van de jaren 70

Van ground effect tot turbochargers: de ontwikkeling van F1-auto’s explodeerde in de jaren 1970, waardoor geen enkele auto lang dominant bleef. Dus wanneer dat wel gebeurde, was het duidelijk een bijzonder ontwerp

Kevin Turner

Gepubliceerd: 12 nov 2026, 12:19

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Autosport



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Verbeteringen op het gebied van aerodynamica, motoren en banden waren kenmerkend voor de Formule 1 in de jaren 70. Hoewel de Cosworth DFV competitief bleef, eindigden de jaren 70 met de komst van turbotechnologie, terwijl de neerwaartse druk sinds de jaren 60 aanzienlijk toenam. Voor de nieuwste lijst in onze reeks over de top 10 F1-auto’s van elk decennium kijken we naar het tijdperk waarin Tyrrell, Lotus, McLaren en Ferrari de strijd met elkaar aangingen.

Zoals altijd hebben we gekeken naar het prestatieniveau van elke auto, hoe innovatief ze waren, de kwaliteit van de concurrentie en hun invloed op de grand prix-racerij. Sommige van de grootste ontwerpen uit de jaren 70 bleven meerdere seizoenen competitief, dus ook de duurzaamheid is meegewogen.

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10. Renault RS10

Renault celebrate the first victory for a turbocharged engine in F1

Photo by: Sutton Images

Overwinningen: 1

Poles: 5

Titels: 0

Er waren auto’s die meer succes boekten – inderdaad, de Ligier JS11 die het opnam tegen de Renault won drie races in 1979 en eindigde hoger in het kampioenschap – maar de RS10 heeft zijn plaats in de F1-geschiedenis als het eerste ontwerp met turbomotor dat een grand prix won. Turbo’s zouden in de jaren 1980 het gezicht van de sport veranderen, dus de RS10 komt bijna alleen al vanwege zijn betekenis op onze lijst terecht.

Renaults eerste F1-auto met turbomotor, de RS01, werd aanvankelijk bespot, maar de Franse fabrikant hield vol, waarbij Jean-Pierre Jabouille een groot deel van het ontwikkelingswerk verrichtte. Hij bezorgde Renault in 1979 zijn eerste F1-poleposition op de grote hoogte van Kyalami, voordat de RS10 verscheen voor Jabouille en teamgenoot René Arnoux.

Betrouwbaarheid bleef een probleem, maar de Renault liet zijn snelheid zien en wees met vijf polepositions naar de toekomst. En op 1 juli 1979 versloeg Jabouille in Dijon de vroeg leidende Ferrari van Gilles Villeneuve en pakte zo de overwinning in de Grand Prix van Frankrijk. Arnoux eindigde die dag als derde na een beroemde late strijd met Villeneuve en zou later nog tweede plaatsen behalen op Silverstone en Watkins Glen.

Renault eindigde uiteindelijk slechts als zesde in het constructeurskampioenschap, maar de F1-auto met turbomotor was van een grap uitgegroeid tot een serieuze kanshebber – en zou uiteindelijk de legendarische Cosworth DFV overbodig maken.

9. Brabham BT44

The Brabham BT44 is considered one of the best-looking F1 cars

Photo by: Motorsport Images

Overwinningen: 5

Poles: 2

Titels: 0

Ontwerper Gordon Murray meent dat zijn BT44 een kanshebber voor het kampioenschap had kunnen zijn als de focus van Brabham niet elders was komen te liggen. De auto wordt beschouwd als een van de mooist ogende F1-wagens en behaalde een behoorlijk aantal successen. De wagen had voor die tijd goede neerwaartse druk en Carlos Reutemann behaalde in 1974 drie overwinningen, waarbij zijn zege vanaf pole op Watkins Glen werd ondersteund door teamgenoot Carlos Pace op de tweede plaats.

De betrouwbaarheid liet soms te wensen over, waardoor Reutemann ondanks evenveel overwinningen als kampioen Emerson Fittipaldi slechts zesde werd in de puntenstand, terwijl Brabham vijfde werd in het constructeurskampioenschap. De verfijnde BT44B, nu schitterend in Martini-kleuren, was in 1975 consistenter maar kende minder hoogtepunten. Reutemann verzamelde zes podiumplaatsen en klom naar de derde plaats in het kampioenschap, maar er was slechts één overwinning – zij het met meer dan anderhalve minuut voorsprong op de Nürburgring.

Pace behaalde ook een fortuinlijke overwinning op eigen bodem in Brazilië en Brabham versloeg McLarens machtige M23 in de strijd om de tweede plaats in het puntenklassement, achter de dominante kampioen Ferrari. De auto bleef tot in 1976 in privéhanden rijden, maar er volgde geen verder succes meer, waardoor het eindtotaal op 14 podiumplaatsen bleef staan.

8. Tyrrell 006

Tyrrell's 006 gave Stewart his third drivers' crown but never took a constructors' title

Photo by: Motorsport Images

Overwinningen: 5

Poles: 3

Titels: 1 (coureurskampioenschap 1973)

Het is lastig om de gedrongen 006 in deze lijst op te nemen. Hij won weliswaar een wereldtitel en behaalde drie 1-2-finishes, maar al zijn overwinningen werden behaald door Jackie Stewart – zonder twijfel de beste van die tijd – en de Lotus 72 en de McLaren M23 waren allebei aantoonbaar sneller, of in elk geval gemakkelijker te besturen.

Desondanks ging het ontwerp van Derek Gardner de strijd aan met die twee grote F1-auto’s en behaalde het vijf overwinningen. Een daarvan, in Zuid-Afrika, kwam vanaf de 16e startplaats, terwijl de rijzende ster François Cevert in 1973 zeven podiumplaatsen behaalde, naast het ene podium dat hij aan het einde van het vorige seizoen in de nieuwe 006 had gepakt.

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Dat was net niet genoeg om de constructeurstitel te pakken, die naar Lotus ging. Maar terwijl Stewart alle overwinningen van Tyrrell behaalde, verdeelden Lotus-teamgenoten Fittipaldi (drie) en Ronnie Peterson (vier) de successen van de 72 onder elkaar. Dat, plus een combinatie van de meedogenloze consistentie van de Schot en enige onbetrouwbaarheid bij Lotus, betekende dat Stewart op briljante wijze zijn derde wereldtitel bij de coureurs wist te veroveren.

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Helaas eindigde Tyrrells seizoen in een tragedie toen Cevert om het leven kwam tijdens de training voor de seizoensfinale op Watkins Glen, waardoor Stewart zich een race eerder dan gepland uit de Formule 1 moest terugtrekken. Tyrrell zette de 006 in tijdens een handvol races in 1974, maar noch Jody Scheckter noch Patrick Depailler kon er veel mee uitrichten, en het team keerde pas terug naar de voorhoede toen de 007 verscheen.

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7. Ferrari 312T4

Ferrari's 312T4 shone in 1979 as its rivals faltered

Photo by: Motorsport Images

Overwinningen: 6

Poles: 2

Titels: 2 (coureurs- en constructeurstitels van 1979)

De twee beste incarnaties van de 312B-serie – de oorspronkelijke auto uit 1970 en de ingrijpend herziene 312B3-74 – haalden deze lijst bijna. Maar geen van beide wist helemaal een titel te veroveren, terwijl de betrouwbare 312T4 daarin wel slaagde tegen sterke en gevarieerde tegenstand.

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Mauro Forghieri herzag de T3 ingrijpend om de T4 te creëren, met als voornaamste doel het benutten van het grondeffect zoals Lotus dat had geïntroduceerd. De breedte van de flat-12-motor vormde een beperking, maar terwijl iedereen probeerde dit voorbeeld te volgen en Colin Chapman zelf met de Lotus 80 een doodlopende weg insloeg, bewees de 312T4 zijn effectiviteit. Hij verscheen voor het eerst in de derde ronde in Zuid-Afrika, waar Villeneuve teamgenoot Scheckter naar een 1-2-overwinning leidde. Ze herhaalden die prestatie tijdens de volgende race in Long Beach en namen daarmee de leiding in beide kampioenschappen.

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Scheckter won daarna in België en in Monaco, waardoor de 312T4 vier van zijn eerste vijf GP’s had gewonnen. Maar na Jabouille’s baanbrekende overwinning voor Renault in Frankrijk kwamen Alan Jones en de Williams FW07 sterk opzetten. Terwijl Villeneuve meestal voor de heroïsche momenten zorgde, was het Scheckter die gestaag de punten bleef verzamelen.

Villeneuve vocht met Jones op Zandvoort voordat hij dramatisch uitviel met een losslaand wiel na een lekke band, maar Scheckter herstelde zich van een slechte start en finishte als tweede. Bij de volgende race volgde Villeneuve plichtsgetrouw Scheckter in een 1-2 op Monza, terwijl Ferrari beide kampioenschappen veilig stelde.

Daarna werd Villeneuve knap tweede achter Jones in Canada en won hij de natte seizoensfinale in de Verenigde Staten, waarmee het eindtotaal van de 312T4 op 13 podiumplaatsen uit 13 races kwam. De beperkingen van de T-serie in het ground-effect-tijdperk werden in 1980 pijnlijk duidelijk, toen de 312T5 niet competitief bleek en Ferrari terugviel naar de 10e plaats in het klassement. Maar de 312T4 had zijn werk gedaan in zijn korte periode van kansen.

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6. Lotus 78

Unreliability let down the Lotus 78's clear potential

Photo by: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Overwinningen: 7

Poles: 9

Titels: 0 (maar droeg bij aan de coureurs- en constructeurstitels van 1978)

De Lotus 78 moet wel een van de belangrijkste F1-auto’s zijn die geen titel won, al begon Mario Andretti er wel zijn succesvolle campagne van 1978 mee voordat de 79 zijn intrede deed. Na een rampzalige periode waarin werd geprobeerd de uiterst succesvolle 72 te vervangen, en een seizoen 1975 zonder overwinningen, liet Lotus-baas Chapman zijn team onderzoeken hoe de toekomst van F1-ontwerp eruit zou kunnen zien. De belangrijkste ontwikkeling was ground effect: het geleiden (en afdichten) van de lucht onder de auto op zo’n manier dat neerwaartse druk werd gecreëerd.

De 78 was de snelste auto van 1977. Andretti pakte meer poles (zeven), meer snelste ronden (vier) en leidde meer ronden (25%) dan wie dan ook, maar eindigde uiteindelijk als derde in het kampioenschap. Onbetrouwbaarheid, vaak door de ontwikkelingsversies van de Cosworth DFV’s die de auto waarschijnlijk niet nodig had, verijdelde zijn titelkansen. Lotus werd bovendien door Ferrari verslagen in het constructeurskampioenschap.

Desondanks won de 78 nog steeds vijf races – vier voor Andretti en één met Gunnar Nilsson – en wees de weg vooruit.

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Andretti opende in 1978 met een overwinning in Argentinië en nieuwe teamgenoot Peterson behaalde op het allerlaatste moment een zege in Zuid-Afrika, voordat de Lotus 79 zijn intrede deed. Petersons tweede plaats – achter Andretti in de 79 – in België zou een mooie manier zijn geweest voor de auto om afscheid te nemen in fabrieksskleuren. Helaas zou er nog één start volgen, nadat Petersons 79 tijdens de training op Monza beschadigd raakte.

De 78 van de Zweed, in wezen de reserveauto van het team, raakte betrokken bij een ongeluk met meerdere auto’s bij de start van de Grand Prix van Italië en Peterson overleed later toen er complicaties optraden. Het was een verdrietig einde voor een grote coureur en een baanbrekende auto.

5. Tyrrell 003 (includes 002)

Stewart was unstoppable in the Tyrrell 003

Photo by: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Overwinningen: 9

Poles: 6

Titels: 2 (coureurs- en constructeurstitels van 1971)

De door Gardner ontworpen 001, die in het geheim werd ontwikkeld, maakte van Tyrrell een constructeur in plaats van ‘slechts’ een team en verscheen eind 1970 op indrukwekkende wijze ten tonele. De auto bleek snel maar fragiel en werd tijdens de Spaanse GP van 1971 vervangen door de 003, met aanpassingen aan de aerodynamica en de monocoque. Stewart boekte meteen vijf overwinningen in zes races en moest alleen op een natte dag op Zandvoort het onderspit delven, toen Firestone-banden de betere keuze waren dan zijn Goodyears. Zijn overwinning op Montjuïc werd behaald ondanks het feit dat geen enkele andere DFV-aangedreven deelnemer competitief was, terwijl hij in Monaco onverslaanbaar bleek ondanks het ontbreken van achterremmen…

De Tyrrell was zo goed tijdens de Franse GP, waar een hoge airbox om de DFV te voeden en een korte neus hielpen om indrukwekkende snelheden te halen op het Mistral-rechte stuk van Paul Ricard, dat er bij Ferrari gemompel klonk over de legaliteit. Er werd niets onregelmatigs gevonden en Tyrrell finishte als eerste en tweede. Bij andere vroege Tyrrells is het moeilijk te zeggen hoeveel van het succes aan de auto te danken was en hoeveel aan Stewart, maar bij het 003-ontwerp ligt dat duidelijker. Niet alleen was Stewarts titel overtuigend, maar teamgenoot Cevert reed met de vergelijkbare 002 naar de overwinning op Watkins Glen en eindigde als derde in het kampioenschap. Met zeven overwinningen, zes poles en 60% van de ronden aan de leiding was Tyrrells campagne van 1971 met gemak zijn beste als constructeur.

Stewart gebruikte de 003 ook begin 1972 en won daarmee in Argentinië en Frankrijk. Voor de bovenstaande statistieken hebben we de resultaten van Cevert in de 002 meegerekend, die in wezen hetzelfde waren maar langer om plaats te bieden aan de langere Fransman. We hebben de poles die Stewart in de 001 behaalde niet meegerekend.

4. Lotus 79

The Lotus 79 nailed the ground effects concept

Photo by: David Phipps

Overwinningen: 6

Poles: 10

Titels: 2 (coureurs- en constructeurstitels van 1978)

Als de Lotus 78 de auto was die het grondeffect in de Formule 1 introduceerde, dan was het de 79 die het concept echt perfectioneerde en de kampioenschappen opleverde die het verdiende. De 79 was een nettere, gestroomlijndere uitwerking van het idee voor 1978, met herzien koetswerk dat het venturi-effect vergrootte en Lotus in staat stelde de achtervleugel kleiner te maken om minder luchtweerstand te produceren.

De auto maakte zijn debuut in het wereldkampioenschap in de zesde ronde op Zolder. Andretti pakte pole met 0,79 seconde voorsprong en leidde elke ronde op weg naar de overwinning – vóór teamgenoot Peterson in een 78! Lotus zou in de resterende 10 ronden nog maar één keer van pole worden gehouden en de 79 zou in totaal zes keer winnen.

De nederlagen waren meestal te wijten aan onbetrouwbaarheid of een incident hier en daar, afgezien van de confrontatie met de beruchte Brabham BT46B ‘fan car’ in Zweden en Andretti’s nogal strenge straf voor een valse start in Italië.

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Er waren drie 1-2-finishes en Andretti pakte de titel met nog twee races te gaan, terwijl Lotus ruim voor Ferrari eindigde in het constructeursklassement (ondanks de baanbrekende radiaalbanden van Michelin van het Italiaanse team). De 79, nu in Martini-kleuren in plaats van de JPS-kleuren, bleef ook in 1979 in gebruik. Omdat de Lotus 80 een mislukking bleek, werd de 79 gedurende het hele seizoen ingezet, maar de concurrentie had de achterstand ingehaald. Reutemann behaalde vier podiumplaatsen, maar er volgden geen overwinningen meer en Lotus ging van een dubbele titel naar een vierde plaats in het constructeursklassement.

3. McLaren M23

Developments and a long lifespan meant the M23 took a title double in 1974 and Hunt's drivers' crown in 1976

Photo by: Motorsport Images

Overwinningen: 16

Poles: 14

Titels: 3 (coureurs- en constructeurstitels van 1974, coureurstitel van 1976)

Gordon Coppucks M23, met beitelvormige neus en zijradiatoren naar het voorbeeld van de Lotus 72 en zijn eigen M16 Indycar, arriveerde in 1973 met veel spektakel. Denny Hulme, die eerder in zijn wereldkampioenschapscarrière nog nooit een poleposition had behaald, pakte bij het debuut van de M23 in Kyalami meteen de eerste startplaats. Daarna volgden overwinningen voor Hulme in Zweden en voor Peter Revson in de Britse en Canadese GP.

Ook opkomend talent Scheckter verwierf bekendheid in de M23, eerst door in Frankrijk te leiden tijdens zijn derde GP-start en daarna door op Silverstone een crash met meerdere auto’s te veroorzaken. Gehinderd door problemen met motor en banden eindigde McLaren uiteindelijk als derde in het constructeursklassement en kreeg het voor 1974 twee grote impulsen. De eerste was de komst van wereldkampioen van 1972 Fittipaldi, overgekomen van Lotus, en de tweede was de Marlboro-sponsoring die de Braziliaan met zich meebracht.

Omdat Stewart was gestopt, ontstond er een strijd om de regerende wereldkampioen aan de top van de sport op te volgen. Ferrari’s Niki Lauda was misschien wel de snelste, maar het waren Fittipaldi’s drie overwinningen en zijn constante prestaties die hem de rijderstitel opleverden, geholpen door wijzigingen aan de ophanging halverwege het seizoen. Hulme won ook in Argentinië, en McLaren veroverde zijn eerste constructeurstitel, nipt voor Ferrari.

Fittipaldi en de M23 bleven ook in 1975 competitief en behaalden twee overwinningen, maar Lauda en de nieuwe Ferrari 312T waren te sterk. McLaren moest in het constructeurskampioenschap zelfs Brabham voor zich dulden. De M23 werd gedurende zijn levensduur uitgebreid doorontwikkeld, waarbij meerdere wielbases werden uitgeprobeerd, en begon in 1976 aan een vierde seizoen in de voorhoede.

Fittipaldi vertrok verrassend en werd vervangen door James Hunt, die de M23 stevig bij de lurven greep. Hunt zou waarschijnlijk keurig tweede zijn geworden in het kampioenschap als Lauda niet zijn verschrikkelijke vurige crash in de Duitse GP had gehad. Hunt won die race en behaalde daarna een vierde plaats en nog een overwinning (op Zandvoort) voor Lauda’s heroïsche terugkeer.

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Toen Lauda zich terugtrok uit de natte seizoensfinale op Fuji en Hunt na een late bandenstop oprukte naar de derde plaats, behaalde de M23 zijn tweede coureurstitel. Hij kon echter niet voorkomen dat Ferrari zijn constructeurstitel behield.

De M23 zou in 1977 uiteindelijk worden vervangen door de M26, maar niet voordat Hunt drie opmerkelijke polepositions had behaald. Dat betekende dat de M23 ook in zijn vijfde seizoen competitief bleef en na 38 podiumplaatsen met pensioen werd gestuurd.

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2. Ferrari 312T/312T2

The Ferrari 312T2 has the most podiums on this list

Photo by: Motorsport Images

Overwinningen: 17

Poles: 15

Titles: 5 (coureurs- en constructeurskampioenschap van 1975, constructeurskampioenschap van 1976, coureurs- en constructeurskampioenschap van 1977)

Lauda’s komst in 1974 gaf Ferrari een broodnodige impuls en hij bouwde een sterke relatie op met ontwerper Forghieri en teambaas Luca di Montezemolo. De 312B3-74 bleek snel in 1974 en de flat-12, 500 pk sterke 312T bracht het team het volgende seizoen nog verder vooruit. De dwarsgeplaatste versnellingsbak was een belangrijk kenmerk dat de gewichtsverdeling verbeterde, en het totale pakket werkte uitstekend.

Lauda won de niet-kampioenschapswedstrijd BRDC International Trophy, pakte poleposition tijdens de tweede kampioenschaps-Grand Prix van de auto in Spanje, en behaalde vervolgens vier overwinningen en een tweede plaats in de daaropvolgende vijf races. Teamgenoot Clay Regazzoni won op Monza en beide titels waren al veiliggesteld toen Lauda zijn vijfde overwinning van het seizoen behaalde in de seizoensfinale op Watkins Glen.

Ferrari zette die vorm voort in 1976, waarbij Lauda de eerste twee races won en als tweede eindigde achter Regazzoni in de derde ronde op Long Beach. De herziene 312T2 verscheen vervolgens, waarbij het meest opvallende visuele verschil het ontbreken van een hoge airbox was na een reglementswijziging. Lauda werd tweede achter Hunt in Spanje (uiteindelijk, nadat de legaliteit van de M23 was bevestigd), won in Monaco en België, en werd derde in Zweden. Hoewel hij in de Britse GP op controversiële wijze werd verslagen door Hunt – een overwinning die Lauda maanden later zou erven – leek Lauda op koers voor de titel toen de Formule 1 voor ronde 10 van 16 naar de Nürburgring trok.

Lauda’s levensbedreigende ongeluk stelde Hunt in staat hem nipt te verslaan in de strijd om de rijderstitel, ondanks de ongelooflijke comeback van de Oostenrijker, maar Ferrari versloeg McLaren alsnog in het constructeurskampioenschap, waarbij beide teams zes overwinningen behaalden. Net als verschillende auto’s op deze lijst werd het ontwerp gedurende zijn levensduur doorontwikkeld en kreeg de 1977 312T2B aanpassingen aan de ophanging en aerodynamica.

Het was niet langer de snelste auto, vooral niet toen de Lotus 78 met grondeffect echt op stoom kwam, maar hij was betrouwbaar en de sluwe Lauda pakte de rijderstitel met drie overwinningen en nog eens zeven podiumplaatsen. Daarna verliet hij het team met nog twee races te gaan, maar Ferrari veroverde overtuigend voor het derde jaar op rij de constructeurstitel. Reutemann wist begin 1978 zelfs de Grand Prix van Brazilië te winnen voordat de auto werd vervangen, en het uiteindelijke totaal van 41 WK-podiumplaatsen voor de 312T/312T2 is het hoogste van alle auto’s op deze lijst.

De daaropvolgende 312T3, die een nieuwe monocoque en aanzienlijke andere wijzigingen had waardoor de statistieken ervan hierboven niet zijn meegeteld, behaalde in 1978 vier overwinningen.

1. Lotus 72

Lotus 72: The car that would change F1 forever

Photo by: David Phipps

Overwinningen: 20

Poles: 17

Titels: 5 (coureurs- en constructeurstitels van 1970, coureurs- en constructeurstitels van 1972, constructeurstitel van 1973)

Chapmans Lotus 72 bracht de beitelvormige neus en zijradiatoren – die de luchtstroom verbeterden, de gewichtsverdeling veranderden om de tractie te helpen en de topsnelheid verhoogden – naar de Formule 1 en andere eenzitters. Sommige andere elementen, zoals de al snel weer verwijderde anti-duik-/anti-squat-ophanging, waren problematischer, maar het ontwerp had zoveel potentieel dat het vijf seizoenen lang competitief bleef. Jochen Rindt gaf de auto zijn WK-debuut tijdens de Spaanse GP van 1970, maar stapte voor een paar races weer over op de verouderende 49C terwijl de kinderziektes werden verholpen.

Toen dat eenmaal gebeurd was, boekte Rindt vier opeenvolgende overwinningen – een dominante overwinning op Zandvoort, gelukkige zeges op Clermont-Ferrand en Brands Hatch, en vervolgens won hij een spannend duel met Jacky Ickx’ Ferrari op Hockenheim. Daardoor had de Oostenrijker een grote voorsprong in het kampioenschap en niemand kon hem nog inhalen, zelfs niet nadat Rindt om het leven was gekomen bij een crash tijdens de training op Monza.

Een jonge Fittipaldi won de GP van de Verenigde Staten en maakte daarmee een einde aan Ickx’ titelkansen, terwijl Lotus Ferrari nipt versloeg om de constructeurstitel. Bandenontwikkelingen, met name de komst van Firestone-slicks, en mogelijk Chapmans focus op de Lotus 56-turbine belemmerden de 72 in 1971, maar Fittipaldi en de auto – nu in JPS-kleuren en met aangepaste ophanging en airbox – waren het jaar daarop klaar. Vijf overwinningen – plus drie in niet-kampioenschapsevenementen – en nog eens drie podiumplaatsen bezorgden de Braziliaan de titel.

Hoewel Lotus ook het constructeurskampioenschap won, had tweede coureur Dave Walker het moeilijk gehad. Peterson werd voor 1973 aangetrokken en, nadat de vroege problemen waren overwonnen, was hij in de inmiddels op Goodyear-banden rijdende 72E misschien wel de snelste coureur van het seizoen.

Peterson behaalde vier overwinningen en negen poles in de 15 races, maar Stewarts uitstekende campagne voor Tyrrell bezorgde hem de titel. Dankzij zijn sterke seizoensstart zat Fittipaldi Stewart zelfs dichter op de hielen en hij was ontstemd dat Chapman Peterson in Monza niet opdroeg hem voorbij te laten om te winnen, wat de titelstrijd levend zou hebben gehouden. Lotus behield zijn constructeurskroon, maar niet Fittipaldi, die naar McLaren vertrok.

Peterson nam het stokje over en boekte in 1974 drie briljante overwinningen, nadat de impopulaire 76 was opgegeven, maar het ontwerp begon uiteindelijk zijn leeftijd te tonen. In 1975 kwamen er geen overwinningen meer en Lotus zakte naar de zevende plaats in het klassement, al bezorgde Ickx de 72 in Spanje zijn 39e en laatste podiumplaats in het wereldkampioenschap. De 72 was zo goed geweest dat hij niet alleen het F1-ontwerp veranderde, maar zelfs voor Chapman moeilijk te vervangen bleek.

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Photo by: David Phipps

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