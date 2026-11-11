IndyCar

IndyCar-seizoensreview 2026: Rahal Letterman Lanigan Racing

Losse podiumplaatsen en kwalificatiesuccessen markeerden een overgangsjaar voor RLL, en maakten de weg vrij voor een grote structurele herziening richting 2027

Joey Barnes

Gepubliceerd: 11 nov 2026, 19:02

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Het IndyCar Series-seizoen 2026 was voor Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) een jaar van transitie, aansprekende versterkingen en sporadische flitsen van snelheid. Hoewel het team op specifieke circuits competitief tempo liet zien – vooral op permanente circuits – bleef consistentie een lastig te bereiken doel tijdens een uitdagende kalender van 18 races.

Achter de schermen bleef teampresident Jay Frye de operationele infrastructuur vormgeven, met onder anderen routiniers als Brian Barnhart als senior vice president operations en racestrateeg, Gavin Ward als speciaal adviseur en Kyle Sagan als pitstopmanager. Aan de rijderskant sloot voormalig Formule 1-coureur Mick Schumacher zich bij de organisatie aan als nieuwste grote aanwinst. Hij kwam naast routinier Graham Rahal en tweedejaars coureur Louis Foster te rijden om de line-up compleet te maken.

Al met al werd het seizoen van RLL gekenmerkt door een scherp contrast tussen sterke kwalificatiesnelheid over één ronde en incidentele strijd om podiumplaatsen op permanente circuits, tegenover de aanhoudende uitdaging om over het volledige schema van 18 races blijvend momentum van weekend tot weekend te vinden.

Als anker van het team haalde Graham Rahal de maximale prestaties eruit wanneer het chassis op permanente circuits en stratencircuits in het gewenste werkvenster terechtkwam. Hij zette zijn seizoen kracht bij met drie zwaarbevochten podiumplaatsen, te beginnen op Barber Motorsports Park, waar hij een masterclass in banden sparen gaf om derde te worden in de Children’s of Alabama Indy Grand Prix. Hij herhaalde dat succes op het binnencircuit van de Indianapolis Motor Speedway, waar hij zich door een chaotische, strategisch complexe Sonsio Grand Prix werkte en opnieuw een beker voor de derde plaats pakte. Zijn derde podium kwam er na een stevige rit onder lastige omstandigheden in de straten van Detroit. Ook op Road America reed hij tot laat in de race duidelijk mee in de strijd om het podium, voordat contact in de slotfase hem terugwierp in de rangorde.

Ondanks deze flitsen van ouderwetse vorm zorgden algemene inconsistentie in de middenmoot en wisselende afstelvensters over de 18 races ervoor dat hij uitkwam op drie podiumplaatsen en zes top 10-finishes, op weg naar de 16e plaats in de eindstand met 302 punten.

Na zijn campagne in 2025, waarin hij IndyCar Rookie of the Year werd, kende tweedejaars coureur Louis Foster wisselende prestaties. Het jaar van de Brit liet razendsnelle rondesnelheid zien, maar ook momenten waarop hij door fors bandenmanagement ver terugviel in de rangorde. Zijn opvallendste weekend kwam bij de eerste Ontario Honda Dealers Indy at Markham, waar hij het tijdelijke stratencircuit met 12 bochten en een lengte van 2,19 mijl onder de knie kreeg en een dominante pole position veroverde – de tweede pole uit zijn jonge IndyCar-carrière. Op de racedag toonde Foster echt koplopertempo en deed hij serieus mee voor een mogelijke eerste overwinning, waarbij hij een fel wiel-aan-wielgevecht om de derde plaats uitvocht met latere racewinnaar Marcus Ericsson, voordat een kostbare crash abrupt een einde maakte aan zijn middag.

Hoewel het beheersen van de slijtage van de Firestone-banden en constante racesnelheid over volledige stints een voortdurende horde bleven, wist hij voor het eerst in zijn carrière wel de top 10 te halen. Hij sloot het seizoen af met drie top-10-finishes, waaronder zijn beste resultaat van zevende (twee keer - het binnencircuit van IMS en Detroit), en eindigde als 18e in de stand met 267 punten.

Louis Foster, Rahal Letterman Lanigan Racing

Photo by: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

Schumacher maakte zijn langverwachte fulltime overstap naar IndyCar na de afgelopen twee jaar in het FIA World Endurance Championship te hebben doorgebracht, en stond voor een veeleisende aanpassing aan zware formulewagens zonder stuurbekrachtiging, terwijl hij ook de ovals onder de knie moest krijgen. Ondanks dat hij geen eerdere ovalervaring had, verraste de jonge Duitser de paddock met zijn snelle aanpassing over één ronde op ovalcircuits, met als hoogtepunten op zaterdag indrukwekkende kwalificaties in de top vier op de ovals van zowel Phoenix als Milwaukee (Race 2). Op racedagen werkte hij zich gestaag door de nuances van gevechten in de middenmoot en bandenslijtage heen, met als beste seizoensresultaat een achtste plaats op de superspeedway van Nashville. Ook op het binnencircuit van Indianapolis leek een top 10 erin te zitten, voordat hij laat een straf kreeg voor contact met Santino Ferrucci van AJ Foyt Racing.

Hoewel het merendeel van de resultaten ongetwijfeld minder was dan gewenst, legde hij cruciale kilometers af en deed hij waardevolle ervaring op. Uiteindelijk sloot hij zijn rookie-seizoen af met slechts één top-10-finish, maar hij beëindigde het seizoen ook dicht bij de top met drie klasseringen als 13e of beter in de laatste vier races. Daarmee werd hij 23e in de kampioenschapsstand - de eerste plek buiten de Leaders Circle - met 213 punten.

Het seizoen 2026 onderstreepte een bekend thema voor de organisatie: briljante technische afstellingen voor permanente circuits en stratencircuits die af en toe podiumplaatsen en poles opleverden, afgezet tegen een voortdurende strijd om duurzame racesnelheid op uiteenlopende circuitconfiguraties te vinden.

Vooruitkijkend begint RLL aan een nieuw structureel hoofdstuk na de verkoop van een van zijn drie charters aan Dreyer & Reinbold Racing – waarmee een nieuwe technische alliantie met DRR ontstaat bij hun fulltime terugkeer – terwijl RLL terugschakelt naar een geconsolideerd programma met twee auto’s rond Rahal en Foster, na Schumachers vertrek naar Meyer Shank Racing.

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