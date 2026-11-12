Formule 1 GP van Brazilië

Racing Bulls houdt Liam Lawson naast Arvid Lindblad voor 2027

Er was gespeculeerd over Lawsons toekomst bij het team, waarbij F2-talent Nikola Tsolov werd getipt als vervanger.

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 12 nov 2026, 11:44

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Racing Bulls heeft bevestigd dat Liam Lawson in het Formule 1-seizoen 2027 bij het team blijft, waar hij voor een tweede jaar de teamgenoot wordt van Arvid Lindblad.

Lawson en Lindblad vormden dit jaar een sterk duo door Racing Bulls naar de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap te stuwen, wat het beste resultaat ooit lijkt te worden voor het Anglo-Italiaanse team.

Maar ondanks zijn bijdrage van 89 punten, twee keer zoveel als rookie Lindblad wist te behalen, was de toekomst van Lawson onzeker geworden, omdat Racing Bulls de behoefte aan prestaties op korte termijn afwoog tegen het expliciete doel om jonge coureurs op te leiden voor moederteam Red Bull Racing.

Red Bull heeft met de veelbelovende jonge Bulgaar Nikola Tsolov, een koploper in F2, iemand achter de hand, nadat het hem kansen gaf voor privétests en een rookie-optreden in VT1 in Mexico.

Maar nu Lawson de voorbije weken onder druk stond, met enkele van zijn sterkste races onder constante druk, was de 24-jarige Nieuw-Zeelander te goed voor het team om te negeren. Bronnen lieten Motorsport.com tijdens het weekend van de Grand Prix van Brazilië weten dat, te midden van een grote druk om de top van het bedrijf Tsolov te laten steunen, de balans door Lawsons prestaties tijdens de triple-header in Amerika weer in zijn voordeel doorsloeg.

Lawson heeft nu een nieuwe deal getekend die hem in 2027 bij het team houdt, terwijl Lindblad na een veelbelovend rookieseizoen een tweede seizoen krijgt.

Teambaas Alan Permane zei dat hij er "geen twijfel" over heeft dat het team volgend seizoen met de sterkst mogelijke line-up aan de start staat.

Alan Permane, Racing Bulls, Liam Lawson, Racing Bulls

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"We zijn blij dat we in 2027 doorgaan met Liam en Arvid", kondigde Permane donderdagochtend aan. "Beiden hebben gedurende het seizoen hun kwaliteiten en potentieel laten zien, en we hebben de progressie gezien die ze hebben geboekt, zowel individueel als duo. Ik twijfel er niet aan dat dit voor ons de beste rijdersbezetting is, met een sterke combinatie van ervaring en ambitie. Samen hebben we een solide basis om voort te bouwen op de progressie die dit jaar is geboekt, onszelf verder vooruit te blijven stuwen en de volgende stap te zetten richting het waarmaken van onze ambities in 2027."

Lawson voegde toe: "Ik ben heel blij dat ik volgend jaar doorga bij Visa Cash App Racing Bulls. We hebben samen een geweldig seizoen gehad en het team heeft heel hard gewerkt om een snelle auto neer te zetten, waar ik heel graag in heb gereden. Het voelt geweldig om deel uit te maken van een historisch seizoen voor het team terwijl we blijven vechten voor P5 in het constructeurskampioenschap. Het is een bewijs van het harde werk van iedereen, zowel op het circuit als terug in de fabriek.

"Ik kijk ernaar uit om dit momentum samen met Arvid door te trekken richting 2027; we bouwen aan iets heel positiefs en ik ben enthousiast over wat we samen kunnen bereiken.”

Lindblad zei dat zijn eerste F1-campagne "echt bijzonder" voelde, terwijl hij in 2027 op een solide basis wil voortbouwen.

"Terugkijkend op mijn eerste seizoen in de Formule 1 is het een echt bijzonder jaar geweest, vol nieuwe ervaringen en lessen sinds de allereerste wintertest", zei de Brit. "Ik kan niet wachten om volgend jaar te beginnen en voort te bouwen op alles wat ik tijdens mijn rookieseizoen heb geleerd. Het belooft een spannend jaar te worden en ik kijk ernaar uit om samen met Liam te blijven rijden."

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Hoe Brazilië alles liet zien wat goed is aan F1 - en ook wat minder is



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



1 min



Hoe Brazilië alles liet zien wat goed is aan F1 - en ook wat minder is





Racing Bulls houdt Liam Lawson naast Arvid Lindblad voor 2027



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



5 min



Racing Bulls houdt Liam Lawson naast Arvid Lindblad voor 2027





Na MotoGP Grand Prix van Qatar is het tijd om de wonden te helen



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Qatar



1 u



Na MotoGP Grand Prix van Qatar is het tijd om de wonden te helen





Max Verstappen reageert op Ferrari-clash: "Je hebt geen twee nummer 1-coureurs nodig"



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



1 u



Max Verstappen reageert op Ferrari-clash: "Je hebt geen twee nummer 1-coureurs nodig"

Vorig artikel Max Verstappen reageert op Ferrari-clash: "Je hebt geen twee nummer 1-coureurs nodig"

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Filip Cleeren





Mercedes verklaart 'ongewoon' autogedrag achter kostbare spin Antonelli op Interlagos



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



19 u



Mercedes verklaart 'ongewoon' autogedrag achter kostbare spin Antonelli op Interlagos





Waarom de Racing Bulls-balans weer doorslaat richting Liam Lawson



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



2 d



Waarom de Racing Bulls-balans weer doorslaat richting Liam Lawson





Waarom Red Bull pas tevreden is als Max Verstappen weer een winnende auto heeft



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Hongarije



3 m



Waarom Red Bull pas tevreden is als Max Verstappen weer een winnende auto heeft

Meer van

Liam Lawson





Wat de GP van Brazilië liet zien over hoe F1 met regen omgaat



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



1 d



Wat de GP van Brazilië liet zien over hoe F1 met regen omgaat





Laurent Mekies: lot Liam Lawson ligt niet in mijn handen



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



2 d



Laurent Mekies: lot Liam Lawson ligt niet in mijn handen





Tsolov of Lawson? Red Bull en Racing Bulls staan voor lastige keuze over F1 line-up 2027



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Groot-Brittannië



4 m



Tsolov of Lawson? Red Bull en Racing Bulls staan voor lastige keuze over F1 line-up 2027

Meer van

Racing Bulls





Lawson baalt ondanks derde startplek van kwalificatiefout in São Paulo



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



4 d



Lawson baalt ondanks derde startplek van kwalificatiefout in São Paulo





Racing Bulls-teambaas begrijpt frustratie over uitblijven rijdersbesluit



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



5 d



Racing Bulls-teambaas begrijpt frustratie over uitblijven rijdersbesluit





Alan Permane blijft tot eind 2031 teambaas van Racing Bulls



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



6 d



Alan Permane blijft tot eind 2031 teambaas van Racing Bulls

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 6 d



Door Ronald Vording



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



10 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



10 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



12 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer