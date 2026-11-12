Formule 1 GP van Brazilië

Williams F1-auto van Ayrton Senna uit 1994 geveild met schatting tot $6 miljoen

Een door Ayrton Senna bestuurde Williams FW16 uit het Formule 1-seizoen 1994 wordt geveild in New York

Lydia Mee

Gepubliceerd: 12 nov 2026, 11:50

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Outside the Paddock



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Een Williams FW16 waarmee drievoudig Formule 1-kampioen Ayrton Senna in zijn laatste seizoen in de klasse reed, gaat in New York onder de hamer.

RM Sotheby's biedt chassis FW16B-01 aan tijdens Sotheby's 'The Now & Contemporary Evening Auction', met een geschatte opbrengst van 4 miljoen tot 6 miljoen dollar (2,95 miljoen tot 4,45 miljoen pond). Het is de eerste keer dat de auto openbaar te koop wordt aangeboden.

Toen de Braziliaanse coureur in 1994 van McLaren naar Williams overstapte, sprak het team uit Grove af dat hij een van de chassis zou krijgen als het dat jaar het constructeurskampioenschap zou winnen.

Senna kwam tragisch om het leven tijdens de Grand Prix van San Marino van 1994, in chassis FW16-02. Williams versloeg Benetton uiteindelijk in de strijd om de constructeurstitel, terwijl Damon Hill de coureurstitel met één punt verschil verloor aan Michael Schumacher. Aan het einde van het jaar hield het team woord en gaf het FW16B-01 aan Senna's familie.

Volgens RM Sotheby's is het een van slechts twee overgebleven FW16's waarin Senna heeft gereden, al heeft hij zelf nooit met dit chassis geracet. Het was de reserveauto tijdens de seizoensopener, de Grand Prix van Brazilië, maar Senna reed er de warm-up op de racedag op Interlagos mee en noteerde een snellere tijd dan Schumacher, die later zou winnen.

Enkele dagen later deelden hij en Hill de auto tijdens een test op Jerez, waarbij ze over drie sessies 842 kilometer aflegden.

De familie Senna was van 1994 tot 2024 eigenaar van de FW16B-01, waarbij de auto onder de hoede van Williams bleef. De huidige eigenaar kocht hem privé via RM Sotheby's. De auto is nooit gerestaureerd.

"Chassis FW16B-01 bleef de daaropvolgende 30 jaar volledig onaangeroerd, met als opmerkelijke uitzondering de toevoeging van Senna’s persoonlijke stoel, en wordt vandaag gepresenteerd in volledig bewaarde, ongerestaureerde staat", staat in de veilingtekst.

"De auto werd in 2024 door de huidige eigenaar verworven nadat hij via RM Sotheby’s van de familie Senna was gekocht, en is sindsdien bewaard gebleven en ongebruikt gebleven."

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