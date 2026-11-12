Formule 1 GP van Brazilië
Bruno Senna wil Kimi Antonelli in F1-auto van Ayrton Senna laten rijden
Bruno Senna hoopt 2026 Formule 1-kampioen Kimi Antonelli volgend jaar de kans te geven om in een van Ayrton Senna's historische auto's te rijden
Lydia Mee
Gepubliceerd: 12 nov 2026, 08:09
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Outside the Paddock
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Voormalig Formule 1-coureur Bruno Senna zegt dat hij Kimi Antonelli volgend jaar de kans wil geven om in een van de auto's van Ayrton Senna te rijden, nadat de wereldkampioen van 2026 het familielandgoed in Brazilië heeft bezocht.
Antonelli kwam enkele dagen na het behalen van zijn eerste F1-kampioenschap tijdens de Grand Prix van Mexico aan op het landgoed, waarmee hij de jongste coureur in de geschiedenis van de klasse werd die de titel won.
In de F1-podcast Beyond The Grid zei Bruno dat de Mercedes-coureur nauwelijks uit de Lotus 98T wilde stappen waarmee zijn oom in 1986 racete.
"Het was echt heel erg leuk om hem te zien", zei hij. "We hebben de Lotus, de auto van '86. We lieten hem in de auto stappen en hij wilde er niet meer uit. Je had de knop voor de turbodruk, en hij onderzocht alles – iets voor de stabilisatorstang dat je kunt verstellen, en er is een versnellingspook."
Antonelli's liefde voor de Lotus 98T bracht Bruno op het idee om de Italiaan volgend jaar met de auto te laten rijden.
"Dit was best grappig – ik had het over volgend jaar, wanneer Lotus of McLaren iets wil doen, dat we kunnen proberen te organiseren dat [hij] in een van deze auto's rijdt, omdat hij heel goed in de auto past", vervolgde hij.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
"Weet je, zijn lengte is er perfect voor. Zijn vader zei zoiets van: ‘Ik weet niet zeker of je in de handgeschakelde auto kunt rijden’, en Kimi zei: ‘Natuurlijk kan ik dat!’"
Naast het plaatsnemen in de Lotus 98T bracht Antonelli ook wat tijd door op de kartbaan die Ayrton op het landgoed ontwierp, waar Bruno van dichtbij zag wat de 20-jarige kon.
"Tot slot reden we op de kartbaan die Ayrton heeft ontworpen", voegde hij toe. "Dat was heel leuk toen ik kind was, en Kimi was ongelooflijk. Hij was zo snel, zo constant. We hadden een leuke tijd. Ik zou zeggen dat ik langzamer was omdat ik 10 kilo zwaarder ben, maar ik denk dat er eerlijk gezegd iets meer achter zit dan dat! Hij was geweldig.
"De baan was erg vies, met heel veel steentjes. Kimi kon een spoor creëren en hij kon zo constant binnen dat spoor blijven. Het was echt indrukwekkend. Hij kon geen 10 centimeter afwijken, want dan ga je niet eens wijd – je komt op het gras terecht en spint, omdat het zo vies was. Het was een heel mooie ervaring en liet zien waarom hij wereldkampioen is."
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