Sergio Perez begon in Jeddah vanaf pole-position, Max Verstappen vertrok als vijftiende. Het was de grote vraag of de regerend wereldkampioen vanaf die positie naar de zege kon rijden en dus ook zijn Mexicaanse teamgenoot zou verschalken. Dat gebeurde niet, maar de Nederlander pakte op het allerlaatste moment nog wel de snelste raceronde van zijn teamgenoot af en deelde daarmee een mentale tik uit aan zijn ploegmaat. Voor Perez betekende de zege en de snelste raceronde meteen de leiding in het kampioenschap, maar zonder dat extra punt zou Verstappen bovenaan blijven.

Red Bull-adviseur Helmut Marko liet weten dat de tweevoudig titelwinnaar het tactisch goed speelde. De Oostenrijker zei dat het beide coureurs niet verboden werd om voor de snelste rondetijd te gaan, nadat Verstappen via de boordradio vroeg wie die in handen had. Vanuit de pits riep race-engineer Gianpiero Lambiase dat dat niet zo interessant was, maar daar dacht de 25-jarige rijder anders over. Bij het vallen van de vlag schoot het paarse icoontje achter Verstappens naam in de stand.

Voormalig Formule 1-coureur Timo Glock denkt dat dit veel losmaakt bij Perez. Hij stelt dat de rapste ronde van Verstappen intern tot gesprekken gaat leiden. "Sergio Perez zal Max in de toekomst niet meer helpen, dat weet ik wel zeker. Hij ziet nu zijn kans schoon om met Verstappen om de titel te vechten. Dit gaat tot frictie leiden", aldus de Duitser bij Sky Sports. "Ik weet haast wel zeker dat Red Bull zich daar bewust van is. Perez laat zien sterk te zijn en dat hij een goed tempo kan rijden in de race. Tegelijkertijd is Verstappen iemand die zich door niemand laat vertellen wat hij moet doen. Hij doet wat hij denkt dat goed is. Het team kan zeggen wat ze wil."

Het is niet de eerste keer dat er iets is 'gebeurd' tussen beide Red Bull-coureurs. Tijdens de Grand Prix van Brazilië vorig jaar gaf Verstappen de zesde plek niet terug, nadat de Mexicaan hem eerder voorbij liet in een poging Fernando Alonso aan te vallen. Naar verluidt was de Nederlander kwaad over een opzettelijke crash van zijn teamgenoot in de kwalificatie in Monaco, waardoor Verstappen daar een eventuele pole in rook zag opgaan.

Video: Verstappen pakt snelste raceronde af van Perez