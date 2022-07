Stopt Hamilton met Formule 1? "Er zit nog genoeg in de tank!"

De zevenvoudig wereldkampioen reed in Zuid-Frankrijk zijn 300e Grand Prix en werd daarmee de zesde F1-coureur in de historie die deze mijlpaal bereikte. Met zijn 37-jarige leeftijd is Lewis Hamilton niet de oudste rijder op de grid, die eer gaat naar de drie jaar oudere Fernando Alonso. Zelf liet de Brit onlangs weten waarschijnlijk niet meer op die leeftijd in de koningsklasse actief te zijn, maar Mercedes-teambaas Toto Wolff suggereerde dat recente gesprekken met Hamilton over de toekomst van hun samenwerking een periode van vijf tot tien jaar betrof. "Ik denk dat we de 400 races kunnen halen", voegde chef Wolff toe. Hamilton boekte in Frankrijk zijn beste resultaat van het seizoen door tweede te worden achter de regerend wereldkampioen Max Verstappen. Mercedes-teamgenoot George Russell maakte het feestje voor de mannen uit Brackley compleet door de finishlijn op Paul Ricard als derde te passeren.

Gevraagd naar de eventuele mijlpaal van 400 races en de mogelijkheid van een langdurig verblijf in de Formule 1, antwoordt Hamilton. "Dat zijn een hoop races. In de eerste plaats wil ik gewoon dankbaar zijn dat ik überhaupt dit punt heb bereikt. Ik voel me nog steeds fris en voor mijn gevoel zit er nog genoeg in de tank. Ik geniet van wat ik doe. Ik ben echt heel trots en vind het prachtig om elke dag met deze mooie groep mensen te werken. Ik geniet ook meer dan ooit van de sport. We hebben geweldige mensen die de sport leiden en goede gesprekken voeren over welke richting we met de sport op willen. Ik geniet volop!"

Hamilton laat zich als luidste horen om aan te dringen op meer diversiteit en inclusie in F1, dit mede door zijn initiatieven Mission 44 en Ignite. Afgelopen F1-seizoen liep de Brit nipt een achtste F1-titel mis en tot dusver heeft hij moeite om zijn kampioenschapsvorm te evenaren. Mercedes is er niet in geslaagd om de technische reglementen vanaf de start onder de knie te krijgen, hierdoor hebben Ferrari en Red Bull een voorsprong op het Duitse merk. Hamiltons huidige contract loopt eind 2023 af, maar hij is duidelijk in zijn wens om samen met Mercedes terug te keren naar het vechten voor overwinningen. "Natuurlijk wil ik dat, maar dat gaat tijd kosten. Ik weet wel zeker dat het moment komt dat we over de toekomst gaan praten", vervolgt hij. "Maar nogmaals: ik wil met dit team gewoon blijven bouwen, maar ook doorgaan met alles wat ik buiten dit werk doe. Als Mercedes en ik denken dat we meer kunnen doen, dan doen we dat."