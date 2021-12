FIA wijst tweede Mercedes-protest af: Verstappen wereldkampioen

De FIA-stewards spraken Max Verstappen eerder op de avond al vrij vanwege het vermeende inhalen achter de safety car. Hoewel de stewards oordeelden dat de Nederlander inderdaad naast en voor zijn rivaal Lewis Hamilton had gezeten, zag men geen kwaad in de acties van de Red Bull-coureur. Na het afwikkelen van die zaak was er nog een tweede protest aangaande het doorsturen van achterblijvers tijdens de safety car-situatie in de slotfase van de race. Een vijftal wagens werd doorgestuurd toen de brokstukken van Nicholas Latifi’s crash opgeruimd werden nadat de wedstrijdleiding eerder liet weten dat het niet zou gebeuren.

Mercedes tekende protest aan op basis van Artikel 48.12 uit het sportief reglement van de Formule 1. Rond 22.45 uur lokale tijd kwamen de vertegenwoordigers van Red Bull en Mercedes weer bij de stewards op het matje om de uitspraak aan te horen. Daar werd duidelijk dat ook het tweede protest van Mercedes tegen Red Bull afgewezen is.

Mercedes verklaarde dat alle achterblijvende auto's (acht in totaal) de safety car en de leiders hadden moeten passeren voordat de race hervat kon worden en dat de safety car nog een ronde langer buiten had moeten blijven. Mercedes verzocht de stewards op basis daarvan om de uitslag van de race te herzien.

Red Bull kon de argumenten van Mercedes weerleggen door te stellen dat het reglement niet omschrijft dat 'alle' achterblijvers de leiders moeten passeren en dat Artikel 48.13 omschrijft dat het bericht 'Safety Car in this lap' betekent dat de safety car aan het eind van de betreffende ronde naar binnen komt. Bovendien heeft de wedstrijdleider op basis van Artikel 15.3 van het sportief reglement de macht om "het gebruik van de safety car" waar nodig te overrulen.

FIA-wedstrijdleider Michael Masi verklaarde in zijn verhoor met de stewards dat hij de achterblijvers wilde weghalen zodat ze zich niet zouden bemoeien met het verloop van de race. De wedstrijdleider greep bovendien terug naar een afspraak die eerder gemaakt werd met de teams dat een race waar mogelijk niet achter de safety car zou eindigen.

Mercedes gaat wel in beroep

Op basis van die argumenten verklaarden de FIA-stewards het protest van Mercedes ongeldig en is de uitslag van de Grand Prix van Abu Dhabi definitief gemaakt. Daarmee is Max Verstappen uitgeroepen tot wereldkampioen van de Formule 1, al heeft Mercedes nog wel de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan tegen de beslissing van de stewards.

Na kort beraad over de uitspraak van de FIA-stewards, liet een woordvoerder van Mercedes weten dat men inderdaad de intentie heeft om een beroepszaak aan te spannen. Deze dient in een dergelijk geval bij het CAS, het Hof van Arbitrage voor Sport.