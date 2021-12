FIA wijst eerste Mercedes-protest tegen Verstappen af

Mercedes tekende na de Grand Prix van Abu Dhabi op twee punten protest aan tegen de uitslag van de race, waarin Max Verstappen uit de bus kwam als wereldkampioen. Het eerste protest draaide om de wijze waarop de achterblijvers weggehaald werden tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Dat waren in totaal zo’n vijf wagens. Mocht dat niet gebeurd zijn, zou Verstappen nooit tot een aanval bij Hamilton gekomen zijn.

Het tweede protest concentreerde zich op de suggestie dat Verstappen achter de safety car op enig moment voor Lewis Hamilton gereden zou hebben. Red Bull ging hiertegen in verzet op basis van het feit dat beide auto’s aan het remmen en accelereren waren, bovendien kon de formatie “miljoenen precedenten” aanleveren waarbij zich een gelijke situatie voordeed.

Na twee zittingen van elk meer dan 45 minuten met zowel Red Bull als Mercedes is dat laatste protest in ieder geval afgewezen, zo maakten de FIA-stewards bekend. “De stewards kunnen het protest niet toekennen. Op basis van de uitleg van beide partijen menen de stewards dat Auto 33 op een gegeven moment inderdaad voor een hele korte periode voor Auto 44 zat, maar dat gebeurde op het moment dat beide auto’s aan het remmen en accelereren waren. De coureur van Auto 33 ging vervolgens terug achter Auto 44 en kwam er niet voor tot het eind van de Safety Car-periode.”

Red Bull reageerde nog voor de uitspraak middels een korte doch stevige verklaring: “We zijn een raceteam, we zijn hier niet naartoe gekomen met een erkende advocaat. We kwamen hier niet om tegen alles te protesteren.” De energiedrankenformatie was gepikeerd over het feit dat Mercedes de erkende advocaat Paul Harris had meegenomen naar de zitting.

Het tweede protest over het weghalen van de achterblijvers is nog in behandeling. Het is niet duidelijk of Mercedes stappen gaat ondernemen tegen deze uitspraak van de FIA. Niemand van de formatie heeft sinds het eind van de race gereageerd op vragen van de media.