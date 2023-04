Stewards willen Ferrari en Sainz horen over straf in GP Australië

Ferrari beleefde een dramatisch bezoek aan Australië. Charles Leclerc viel al in de openingsronde uit na contact met Lance Stroll, terwijl Carlos Sainz vroeg in de race pech had met de timing van zijn bandenwissel. De Spanjaard knokte zich uiteindelijk nog terug naar de vierde positie, toen hij bij de tweede herstart in aanraking kwam met landgenoot Fernando Alonso. De Aston Martin-coureur verloor veel terrein, maar kreeg de derde plek uiteindelijk terug toen tijdens de derde code rood werd besloten om de volgorde van de vorige herstart te hanteren. Voordat dit besluit werd genomen, hadden de stewards echter al vijf seconden tijdstraf uitgedeeld aan Sainz.

Voor de Ferrari-coureur waren de druiven hierdoor bijzonder zuur, want hij viel van de vierde plek aan de finish terug tot de twaalfde positie. Hierdoor keerde Sainz eveneens puntloos terug naar huis. Nog tijdens de laatste code rood liet hij duidelijk blijken dat hij het niet eens was met de tijdstraf en eenmaal terug besloot Ferrari dan ook om een 'right of review'-procedure te starten. Daarmee hoopt de Scuderia de zaak rond de tijdstraf van Sainz te heropenen. Die procedure bestaat vervolgens uit twee delen. Allereerst dient de FIA te beslissen of het verzoek tot heropening van de zaak wordt gehonoreerd, waarvoor 'nieuw en significant bewijs' dat op het moment van oordelen nog niet beschikbaar was een belangrijke factor is.

Daarover gaan de stewards van de Grand Prix van Australië op dinsdag 18 april een oordeel vellen, zo heeft de FIA inmiddels gecommuniceerd. Om 8.00 uur Nederlandse tijd worden Sainz en vertegenwoordigers van Ferrari in een digitale meeting met de in Melbourne dienstdoende stewards verwacht. Zij zullen allereerst gaan beoordelen of de zaak dus opnieuw geopend gaat worden. Als dat het geval is, dan gaan de stewards verder met de tweede stap door de kwestie inhoudelijk nogmaals tegen het licht te houden. Op basis van de door Ferrari aangeleverde nieuwe bewijsstukken kunnen ze op dat moment kiezen om de straf te laten staan, terug te draaien of aan te passen.

Waarom is Ferrari de 'right of review'-procedure gestart?

In de nasleep van de Australische Grand Prix heeft teambaas Frederic Vasseur in gesprek met onder meer Motorsport.com tekst en uitleg gegeven over het besluit om deze procedure te starten. Welke nieuwe informatie Ferrari hiervoor heeft ingediend, wilde de Fransman niet prijsgeven. Wel leek hij erop te hinten dat de inconsistentie in de genomen besluiten bij de incidenten van de tweede herstart daar een rol in spelen. "We hebben het moment met Gasly en Ocon gezien en ook het moment met Sargeant en De Vries. Dat waren incidenten op bijna hetzelfde moment, maar de reactie van de stewards was niet hetzelfde. Verder wil ik er niet te veel over zeggen. We hebben onze argumenten, maar die houden we voor de FIA."

Video: De drie incidenten tijdens de tweede herstart in Melbourne