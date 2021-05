De statistieken achter de Grand Prix van Spanje 2021

Hier zijn de statistieken en interessante gegevens na de vierde ronde van dit 23 races tellende Formule 1-seizoen, de Gran Premio de España op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

De Grand Prix en de deelnemers

- Dit was de 51ste Grand Prix van Spanje in de historie van de F1. Daarmee staat de race zevende op de ranglijst met meest verreden races, vlak voor Canada (50).

- De Spaanse GP werd al op vijf circuits georganiseerd, waarvan het vaakste op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Dat circuit was voor de 31ste keer op rij de gastheer van de race.

- Kimi Raikkonen heeft zijn eigen record voor meeste GP-starts aangescherpt naar 334 starts. Hij is sinds de GP van de Eifel van 2021 de recordhouder. Rubens Barrichello staat tweede met 323 starts, Fernando Alonso klom in Spanje naar 316 starts.

De kwalificatie

- Lewis Hamilton had het recordaantal pole-positions al in handen, maar in Spanje bereikte hij een prachtige mijlpaal met zijn honderdste pole. Het was tevens de 129ste pole-position van Mercedes als team en de 212de als motorleverancier. Daarmee is het in beide statistieken één beter dan respectievelijk Williams en motorleverancier Renault.

- Lewis Hamilton scherpte zijn eigen record voor meeste starts vanaf de eerste startrij aan tot 162 stuks. Voor Max Verstappen was het de zeventiende keer op de eerste startrij, waarmee hij Mike Hawthorn evenaarde.

- De marge tussen pole-position en de tweede plaats is nu drie races op rij minder dan 0.050 seconde geweest. De laatste keer dat dit het geval was, was in 2002 bij de Grands Prix van Europa, Groot-Brittannië en Frankrijk.

Race Polesitter Tweede Marge GP Europa 2002 Juan Pablo Montoya Ralf Schumacher 0.009 seconde GP Groot-Brittannië 2002 Juan Pablo Montoya Rubens Barrichello 0.034 seconde GP Frankrijk 2002 Juan Pablo Montoya Michael Schumacher 0.023 seconde GP Emilia-Romagna 2021 Lewis Hamilton Sergio Perez 0.035 seconde GP Portugal 2021 Valtteri Bottas Lewis Hamilton 0.007 seconde GP Spanje 2021 Lewis Hamilton Max Verstappen 0.036 seconde

De race

- Ook qua overwinningen verbeterde Lewis Hamilton zijn eigen record. In Spanje pakte hij zijn 98ste zege, Michael Schumacher volgt met 91.

- Lewis Hamilton heeft de laatste vijf edities van de Spaanse GP gewonnen. Daarmee is hij de tweede coureur die een race vijf keer op rij heeft gewonnen. Eerder slaagde Ayrton Senna daar tussen 1989 en 1993 in bij de Grand Prix van Monaco.

- Door Max Verstappen heeft Red Bull Racing meer dan 4000 ronden aan de leiding gelegen (4033). Het record is in handen van Ferrari met 15.123 ronden.

- Max Verstappen lag dit seizoen al 144 ronden aan de leiding, terwijl Lewis Hamilton slechts 75 ronden vooraan reed. Toch pakte de Mercedes-coureur al drie zeges, terwijl Verstappen het met één zege moet doen.

- Voor de zestiende keer stonden Lewis Hamilton, Max Verstappen en Valtteri Bottas samen op het podium. Daarmee zijn ze recordhouder. Ook deelden zij de laatste vier jaar op rij het podium in Spanje.

- Lewis Hamilton verbeterde zijn records met opeenvolgende finishes en puntenfinishes (allebei 53 races). Ook eindigde hij in 86 van de laatste 87 races in de punten.

- Daniel Ricciardo werd zesde en pakte voor de vijftiende keer op rij punten. Dat is de langste reeks van alle F1-coureurs, als rekening wordt gehouden met Hamilton's afwezigheid in de GP van Sakhir.

- Carlos Sainz Jr. werd zevende in Spanje en scoorde nu in zeven opeenvolgende thuisraces punten, iedere keer tussen P6 en P9.

- Sebastian Vettel zette twee negatieve persoonlijke records neer in Spanje: de meeste races op rij zonder punten (zeven races) en de meeste opeenvolgende races zonder overwinning (27 races).

- Zeven races op rij is er geen Duitse coureur in de punten geëindigd. Dat is de langste reeks in dertig jaar. Toen stond Duitsland droog tussen de Amerikaanse GP van 1989 (Christian Danner, P4) en de Italiaanse GP van 1991 (Michael Schumacher, P5).