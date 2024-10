Startnummers in de Formule 1: Ongeluk in een klein hoekje met #13

Vandaag een van de minst gebruikte nummers in de historie van de Formule 1: startnummer 13. In de rijke F1-geschiedenis hebben slechts vier coureurs ooit met dit nummer op de bolide gereden en slechts twee van hen hebben ook daadwerkelijk aan een Formule 1-race deelgenomen.

Voor de eerste keren dat nummer 13 werd gebruikt, moeten we terug naar de eerste decennia van de Formule 1. Mauritz von Strachwitz was in 1953 de eerste die het startnummer in gebruik wilde nemen. Hij kreeg echter geen licentie om deel te nemen aan de Grand Prix van Duitsland, waardoor #13 ongebruikt bleef. Pas in 1963 kwam daar verandering in. Destijds wist Moises Solana zich in een BRM met dat startnummer wel te kwalificeren voor de Grand Prix van Mexico. In de race verging het de thuisrijder een stuk minder, want hij viel in de 57ste ronde uit.

Moises Solana in zijn enige Formule 1-race met startnummer 13, de Mexicaanse GP van 1963.

Na de invoering van vaste startnummers voor F1-teams in 1974 werd startnummer 13 steevast overgeslagen en dat bleef ook zo nadat de koningsklasse in 1996 overstapte op een verdeling van startnummers op basis van de eindstand in het constructeurskampioenschap. In deze periode was Davina Galica de enige coureur die een poging waagde met het ongeluksgetal op de bolide. De Britse probeerde zich in 1976 in een Surtees met startnummer 13 te kwalificeren voor de Britse Grand Prix, maar succesvol was deze poging niet. Vervolgens was het lang, lang wachten totdat iemand het aandurfde om 13 in gebruik te nemen.

Divina Galica Foto door: Motorsport Images

Dat gebeurde pas nadat de Formule 1 in 2014 overstapte op vaste startnummers voor de coureurs. In het eerste jaar werd nummer 13 meteen in gebruik genomen en wel door Pastor Maldonado. De Venezolaan maakte die winter de overstap van Williams naar Lotus en besloot met het ongeluksgetal op de auto aan zijn nieuwe avontuur te beginnen.

Technische malaise

Maldonado had als coureur al geen geweldige reputatie doordat hij regelmatig bij incidenten betrokken was. De keuze voor startnummer 13 werd ergens dan ook wel gezien als passend. Veel geluk had de eenmalig Grand Prix-winnaar niet met het ongeluksgetal op de Lotus-bolides. In 2014 viel Maldonado vijf keer uit en kon hij eenmaal niet van start gaan. Zelf kon hij daar weinig aan doen, want in alle gevallen ging het om een technisch probleem met de dramatische Lotus E22, die in handen van de coureur uit Maracay goed was voor slechts twee punten.

De Lotus E23 was een stuk beter en dus kon Maldonado verdeeld over zes puntenfinishes 27 punten scoren in 2015. Tegelijkertijd viel in negentien Grands Prix maar liefst negen keer uit, waarvan vier keer door een crash en vijf keer door technische problemen. Aan het einde van 2015 werd Maldonado door Lotus bedankt voor bewezen diensten en doordat hij nergens anders onderdak kon vinden, zat het F1-avontuur er meteen ook op.

Sindsdien is startnummer 13 niet meer gebruikt in de Formule 1. Gezien de resultaten die zijn behaald met het startnummer, ligt het ook niet direct voor de hand dat iemand zijn geluk nog gaat beproeven met #13.