Startnummers in F1: #17, voor altijd het nummer van Jules Bianchi

In de geschiedenis van de Formule 1 hebben sinds 1950 maar liefst 120 coureurs startnummer 17 gedragen tijdens een Grand Prix. Jean-Pierre Jarrier heeft dit startnummer het vaakst gedragen: 45 races lang mocht de Fransman met nummer 17 op zijn auto rijden. Maar ook coureurs als Ralf Schumacher, Niki Lauda, Mika Salo, Kimi Räikkönen, Jacques Villeneuve, Gerhard Berger, Jan Lammers en Jos Verstappen mochten in de Formule 1 met startnummer 17 rijden. Maar liefst 655 Grands Prix zijn er met dit startnummer gereden, wat heeft geleid tot… vijf zeges en drie pole-positions.

In 2015 komt er een einde aan de mogelijkheid om startnummer 17 te gebruiken. Voor de oorzaak moeten we terug naar 5 oktober 2014. De Formule 1 staat aan de start van de Grand Prix van Japan, al houdt tyfoon Phanfone de gemoederen bezig. Het resulteert in veel neerslag en de start van de race wordt uitgesteld. Na lang wachten gaan de coureurs achter de safety car de baan op, maar na twee ronden staat het veld weer binnen doordat er simpelweg te veel plassen water liggen. Na iets meer wachten gaat de race dan toch van start op een kletsnat Suzuka.

In ronde 42 van 53 spint Adrian Sutil van de baan in bocht 7. De Duitser verliest de controle op het natte asfalt en gaat achterwaarts de bandenstapels in. De marshals hangen de gele vlag uit terwijl een kraan de Sauber uit het grind haalt. Een ronde later hangt de auto nog altijd aan de kraan, maar de marshals hebben zich plots verplaatst naar achter die kraan en ze zwaaien flink om zich heen. Er zijn veel vraagtekens over wat er aan de hand is, maar de wedstrijdleiding krijgt de ernst van de situatie snel door. Jules Bianchi is op hoge snelheid van de baan gegleden – in diezelfde bocht. De Franse Marussia-coureur is daarbij tegen de kraan geknald, waarbij de hoek van impact zo was dat de helm van de coureur de klap opvangt. De safety car én medical worden tegelijkertijd de baan opgestuurd.

Eerbetoon

In ronde 46 volgt de rode vlag en einde race om de hulpdiensten alle ruimte te bieden om Bianchi te helpen. Met ernstige verwondingen aan zijn hoofd wordt Bianchi naar een ziekenhuis overgebracht, waar hij in coma ligt. Maanden gaan er voorbij zonder updates over de toestand van de F1-coureur, tot 17 juli 2015. Dan wordt het trieste nieuws gedeeld dat Bianchi aan de verwondingen na het ongeluk op Suzuka is bezweken. Het eerste dodelijke F1-ongeluk sinds Ayrton Senna in 1994 is een feit.

Als eerbetoon besluit bestuursorgaan FIA om startnummer 17 terug te trekken. “Omdat de nummers van auto’s nu persoonlijk worden gekozen door elke coureur, vindt de FIA het een gepast gebaar om Jules Bianchi's nummer 17 buiten gebruik te stellen”, laat FIA-voorzitter Jean Todt weten. Zo is de Grand Prix van Japan de laatste F1-race ooit met startnummer 17 – het nummer dat voor altijd van Jules Bianchi blijft.