Het Shanghai International Circuit, dat tussen 2004 en 2019 zestien Grands Prix organiseerde, heeft bevestigd dat de FIA opnieuw een Grade 1-licentie heeft gegeven. Deze licentie is nodig om de Formule 1 te mogen ontvangen. Dit houdt in dat het circuit nabij Shanghai de enige baan in China is waar de koningsklasse op dit moment mag komen. Naar verluidt behield het circuit de vorige licentie niet omdat de termijn van drie jaar na 2019 was verstreken. De coronapandemie maakte het nadien onmogelijk om met F1 te racen in het Aziatische land.

De organisatie meldt dat een lokale bestuursorgaan voor auto- en motorraces in augustus 2022 alles is nagelopen. Nadien is er onderhoud aan de baan uitgevoerd en zijn er op verschillende plekken verbeteringen doorgevoerd. Daarnaast zijn diverse bandenstapels en de stoelen op de hoofdtribune aangepakt. Inmiddels heeft een persoon van de FIA alles goedgekeurd. Desondanks wordt alles een maand voor een F1-race nog een keer geïnspecteerd door de FIA.

De Grand Prix van China stond als vierde ronde op de F1-kalender van 2023, maar deze werd afgelast door aanhoudende gevolgen van de pandemie. Momenteel heeft Shanghai een contract tot en met 2025 om de GP te organiseren. Eind 2021 werd de overeenkomst namelijk verlengd. De eerste wedstrijd vond plaats in 2004. 15 jaar later, in 2019, had de baan de eer om de 1000ste race in de F1-historie te organiseren. Naar alle waarschijnlijkheid keert F1 volgend jaar gewoon terug naar China.

De eerste winnaar was toenmalig Ferrari-coureur Rubens Barichello. Lewis Hamilton was voorlopig de laatste rijder die als eerste over de meet in Shanghai kwam. Max Verstappen won er nog nooit. Het circuit was in 2009 tevens het decor van de eerste overwinning van Red Bull Racing. Sebastian Vettel pakte toen in een natte race de zege voor teamgenoot Mark Webber en Jenson Button.