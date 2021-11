Formule 1 verlengt contract Grand Prix China tot en met 2025

De Grand Prix van China was in 2020 de eerste race die vanwege het coronavirus definitief werd geschrapt van de F1-kalender. Ook dit jaar wordt er niet geracet op het Shanghai International Circuit, wat wederom het geval zal zijn in 2022. Vanwege de strenge maatregelen die de Chinese overheid hanteert voor buitenlandse reizigers durft de koningsklasse het namelijk nog niet aan om in 2022 weer een bezoek aan Shanghai in te plannen, waardoor de GP van China ontbreekt op de onlangs gepresenteerde voorlopige racekalender voor volgend seizoen.

Hoewel de race volgend jaar voor het derde opeenvolgende seizoen ontbreekt op de kalender, heeft de Formule 1 er wel altijd op gehamerd dat de sport graag weer terugkeert naar het land zodra de maatregelen het toelaten. Die wens is inmiddels kracht bijgezet met het verlengen van het huidige contract met de Chinese organisatie van de race tot en met 2025.

“We zijn blij om aan te kondigen dat we met deze overeenkomst nog zeker tot en met 2025 zullen racen in Shanghai. Dit is geweldig nieuws voor onze Chinese fans”, aldus Formule 1 CEO Stefano Domenicali. “Onze samenwerking met de promotor Juss Sports is ongelofelijk sterk. We kijken er naar uit om de samenwerking te verlengen.”

“We zijn natuurlijk teleurgesteld dat we China vanwege de aanhoudende pandemie niet op de racekalender voor 2022 konden plaatsen. Zodra de omstandigheden het toelaten zal de race echter terugkeren op de kalender. We kijken er naar uit om er zo snel mogelijk weer terug te keren.”

Belangrijke markt

De Grand Prix van China maakte in 2004 voor het eerst deel uit van de Formule 1-kalender. Het imposante Shanghai International Circuit werd speciaal voor de komst van de koningsklasse aangelegd. Sindsdien is de populariteit van de Formule 1 in China enorm toegenomen. En hoewel de sport zich de laatste jaren vooral lijkt te focussen op het uitbreiden van het aantal races in Amerika, ziet de Formule 1 ook de enorme waarde en potentie van de Chinese markt.

De koningsklasse hoopt in 2023 weer terug te keren naar het Shanghai International Circuit. Naar verwachting zal de Grand Prix van China ook dan weer vroeg in het seizoen worden verreden.