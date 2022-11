Perez tevreden met lange runs, kwalificatierondjes moeten beter

Na een roerige week bij Red Bull kon de focus vrijdag gewoon weer op de zaken waar het echt om draait in de Formule 1. Sergio Perez klokte in de vroege sessie midden op de dag een 1.29.967, maar die tijd was niet bepaald representatief. Pas toen de zon zakte op het Yas Marina Circuit waren de omstandigheden gelijkwaardig aan wat de coureurs zondag tijdens de race treffen. De slotwedstrijd van het seizoen wordt immers na zonsondergang verreden.

“Het ging goed, het waren twee interessante sessies”, zegt Perez tegenover de verzamelde pers. “Het verschil van de middag naar de avond was heel groot. We zijn verschillende balans-oplossingen aan het ontdekken, over het algemeen hebben we voldoende informatie voor morgen en voor de race.” In de middag was teamgenoot Max Verstappen de rapste en stond Perez op zeven tienden van een seconde met 1.25.852, maar de Mexicaan was blij dat hij een aardige start kende in Abu Dhabi. “Ik denk het wel, deze ochtend was het tricky met de temperatuur. Het was heel anders in de middag. Daar moeten we rekening mee houden, deze tweede sessie is natuurlijk representatief voor het weekend.”

Tijdgebrek

Vooral in de korte runs moet Perez nog tijd vinden ten opzichte van de concurrentie, maar dat was vooral te wijten aan tijdgebrek. "We zijn competitief in de lange runs, we hadden niet genoeg tijd om nog wat te vinden in de korte runs. We moeten analyseren hoe we daar nog iets kunnen verbeteren."

Of Red Bull dit weekend zoals eerder dit seizoen weer het team to beat is, laat Perez in het midden: “Dat zullen we zondag zien. Het belangrijk om sterk voor de dag te komen in de race”, sluit de coureur uit Guadalajara af. Perez staat samen met Charles Leclerc op 290 punten. De Red Bull-coureur kan er voor het eerst in de geschiedenis van het team voor zorgen dat de beide rijders van het energiedrankenmerk eerste en tweede eindigen in het rijderskampioenschap. De constructeurstitel is al enige tijd binnen voor de formatie uit Milton Keynes.

