Perez heeft spijt van uitspraak aan het adres van Verstappen

Red Bull Racing vroeg Max Verstappen in de laatste ronde van de Braziliaanse GP om zijn zesde plek terug te geven aan Sergio Perez. De Mexicaan is in een aardig duel verwikkeld met Charles Leclerc voor de tweede plek in het kampioenschap. Verstappen slaagde er even daarvoor niet in om een aanval aan het adres van Alonso te doen en reed direct voor Perez, maar weigerde aan de kant te gaan voor de Mexicaan. Verstappen verklaarde daar zo zijn redenen voor te hebben.

Officieel is niet duidelijk geworden waarom de wereldkampioen niet aan de kant ging voor Perez. Speculaties over een opzettelijke crash eerder dit jaar in Monaco werden van de hand gewezen door de betrokken partijen. Gevraagd naar zijn gevoelens toen Verstappen ervoor bleef in de laatste ronde, zegt Perez: “Het was gelukkig maar honderd meter, toen wist ik dat hij de positie niet terug zou geven. Dat gevoel was natuurlijk slecht, maar ik denk dat we het achter ons kunnen laten. Mijn prioriteit is om een goede werksfeer te hebben, ik moet mijn teamgenoot en team kunnen vertrouwen. Dat is heel belangrijk.”

Perez was direct na afloop van de race gepikeerd en haalde via de boordradio uit door te zeggen dat Verstappen “laat zien wie hij echt is”. Gevraagd naar die uitspraken, zegt Perez nu: “De Formule 1 is een hele emotionele sport. Er is geen andere sport waar je meteen live op zender praat, alleen in de Formule 1 is dit het geval. Er is veel emotie verbonden aan de uitspraken die gedaan worden. Ik heb natuurlijk spijt van veel dingen die ik na die race gezegd heb. Ik ben qua relatie terug met Max waar we daarvoor ook stonden. We zitten beide in het team en we zijn volwassen genoeg om door te gaan met wat we moeten doen.”

Een klasse apart: Reserveer hier hét F1-boek over seizoen 2022

Teambaas Christian Horner bood direct na het moment zijn excuses aan, later werd de situatie intern besproken. “Dit was voor iedereen een moeilijke situatie, voor Max, het team en mezelf. Ik denk dat we het beter hadden kunnen doen. We leren hiervan en doen het in de toekomst anders. Zo moet het ook, hier leer je van.”

Verstappen verklaarde donderdag in Abu Dhabi dat er voor de GP van Brazilië niet gesproken is over het toepassen van teamorders. Voor hem kwam het als een verrassing dat hij in de laatste ronde gevraagd werd om plaats te maken. “Nee, we hebben dergelijke scenario’s niet besproken”, erkent ook Perez. “Maar het is onderdeel van wat we intern besproken hebben, we leren daar als team van en zijn klaar om door te gaan. Dit is natuurlijk een sport waarin alles live te horen is. Het is heel belangrijk om bepaalde dingen intern te houden.”

'Mensen moeten voorzichtig zijn met wat ze zeggen'

De tweevoudig Formule 1-wereldkampioen haalde donderdag flink uit richting de media en gebruikers van sociale media, die zijn familie bestookt hadden met bedreigingen. Red Bull bracht om die reden donderdag zelfs een verklaring naar buiten waarin de online haat sterk veroordeeld werd. “Om eerlijk te zijn ben ik me niet bewust van wat er gebeurde, mijn vrouw was jarig en we hebben tijd doorgebracht met de kinderen”, reageert Perez. Hij begrijpt dat Verstappen spreekt van ‘walgelijk gedrag’. “Ik ben me bewust van de haat die er is, veelal op social media. Het is jammer dat het er nu zo aan toegaat op social media, uiteindelijk zijn we allemaal mensen. We hebben families. Het is niet goed dat we dit soort dingen online zien, ik ben er natuurlijk tegen. Mensen moeten voorzichtig omgaan met wat ze zeggen.”