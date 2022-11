Met acht ronden te gaan was Max Verstappen de Alpine van Esteban Ocon voorbij en in diezelfde actie nam hij ook Valtteri Bottas van Alfa Romeo te grazen. Er was daarna een gaatje van zo’n twee seconden naar Fernando Alonso, die op de staart van Red Bull-teamgenoot Sergio Perez zocht naar een moment om aan te vallen. De Spanjaard ging binnen een ronde voorbij aan Perez en op dat moment had ook Verstappen de aansluiting al gevonden. Hij kreeg bij het opgaan van het rechte stuk DRS, maar moest nog een ronde afwachten.

Hoofdengineer Gianpiero Lambiase: “Mode 9, Mode 9.

Lambiase: “Oké Max, we gaan wat punten afpakken van Alonso en Leclerc.”

…

De volgende ronde komt Verstappen aan de binnenkant van bocht 1 voorbij aan Perez. Het gat naar Alonso is dan anderhalve seconde. Er heerst rust en kalmte tussen de wereldkampioen en zijn engineer Lambiase. Zoals zo vaak wordt er weinig gesproken en wat er gesproken wordt is eenrichtingsverkeer in de richting van Verstappen.

…

Lambiase: “Nog vijf ronden te gaan.”

…

Lambiase: “Er kan wat debris liggen in bocht 1, Max.”

…

Lambiase: “De laatste ronde van Leclerc was een [1.]14.5.”

…

Lambiase: “Nog drie ronden.”

…

Lambiase: “Mode 4, mode 4.”

…

Verstappen: “Hoeveel ronden nog?

Lambiase: “Dit is de laatste ronde, Max.”

…

Lambiase: “Max, als we Fernando niet inhalen voor de exit van bocht 12, kunnen we Checo er dan voorbij laten? Laat Checo voorbij.”

…

Lambiase: “Maak je geen zorgen om DRS, Max. Laat Checo voorbij. Laat Checo voorbij.”

Lambiase: “Max, laat Checo alsjeblieft voorbij.”

…

Verstappen bereikt de finish als zesde en eindigt vóór Perez.

Lambiase: "Wat gebeurde er, Max?"

Verstappen: “Ik heb al gezegd dat jullie dat niet aan mij moeten vragen. Oké? Hebben we dat helder?”

Verstappen: “Ik heb mijn redenen gegeven en daar sta ik achter.”

…

Lambiase: “Naar de pits, alsjeblieft.”

Verstappen stapt uit en verlaat de wagen zonder omkijken.

De teamradio van Sergio Perez en zijn engineer

Na de herstart verliest Perez achtereenvolgens plekken aan Carlos Sainz en Charles Leclerc. Die laatste is een belangrijke tegenstander in de strijd om de tweede plek in het kampioenschap. Op de mediums is Perez echter flink in het nadeel ten opzichte van de andere rijders op zacht rubber. Perez verdedigt zijn vijfde plek stevig, maar kan niet voorkomen dat Alonso in bocht 4 aan hem voorbijgaat.

Hieronder de communicatie van hoofdengineer Hugh Bird aan het adres van de Mexicaan.

Bird: “Vecht niet met Max.”

…

Bird: “Vecht niet met Max. Als jullie in de laatste ronde nog samen zitten, wisselen we terug.”

…

Bird: “Laat Max gaan en jaag op Leclerc.”

…

Verstappen komt de volgende ronde voorbij.

…

Bird: “Er ligt debris bij de apex van bocht 1.”

…

Bird: “Nog vier ronden te gaan, met deze erbij.”

…

Bird: “Drie ronden te gaan. Mode 6, mode 6.”

…

Bird geeft een technische aanwijzing om de balans van de auto aan te passen.

…

Bird: “Twee ronden te gaan.”

…

Bird: “Oké, laatste ronde.”

…

Bird: “Als Max niet langs Fernando komt, laat hij je voorbij na bocht 12.”

…

Bird: “Oké, Max laat je voorbij.”

…

Perez: “Dank je wel daarvoor jongens, dank je wel.”

Christian Horner: “Het spijt me, Checo.”

Bird: “Recharge on Checo, fail 84.”

Bird: “We bespreken het allemaal tijdens de debrief na afloop.”

Perez: “Ja, het laat zien wie hij [Verstappen] echt is.”

…

Er volgt weer een technische aanwijzing van Bird.

Perez: “Ja, wat een race. We waren nergens aan het einde, met deze mediums.”

…

Bird: “Kom in de pits en zet de wagen in P1.”

Perez parkeert zijn wagen, stapt uit en beent weg.