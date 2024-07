De kwalificatie op het circuit van Silverstone was een uitdagende door de wisselende omstandigheden. Sergio Pérez was een van de eerste coureurs om in Q1 de intermediates in te wisselen voor de zachte band, maar kwam er al snel achter dat deze gok een risicovolle was. Hij kwam op hoge snelheid op bocht 9, Copse, af en verloor daar de controle. Wat volgde was een spin en uiteindelijk strandde de Red Bull-coureur in de grindbak. Hij hoopte daar op hulp van de marshals om hem weer de baan op te helpen, maar dat zou niet gebeuren - ook omdat dit volgens het reglement niet is toegestaan. Daardoor kon hij zijn tijd niet meer verbeteren en sloot hij die sessie als negentiende af.

Pérez zou normaliter ook van die negentiende plaats aan de Britse Grand Prix beginnen, maar daar is nu verandering in gekomen. Red Bull Racing heeft deze tegenvallende prestatie namelijk aangegrepen als kans om motoronderdelen te wisselen. De krachtbron van Pérez is voorzien van een nieuwe interne verbrandingsmotor, energieopslag, control electronics en uitlaat. Daarbij is de nieuwe interne verbrandingsmotor al de vijfde van het seizoen, waar er maximaal vier gebruikt mogen worden voordat er een gridstraf volgt. Van de energieopslag en control electronics gebruikt Pérez nu een derde exemplaar, waar er twee zijn toegestaan. Omdat deze onderdelen onder parc fermé-regels zijn gewijzigd, zal Pérez volgens artikel 40.9 van het sportief reglement vanuit de pitstraat moeten starten.

De timing van de tegenvallende kwalificatie was op zijn zachtst gezegd niet ideaal. De positie van Pérez staat, ondanks een contract tot en met 2026, onder druk en Motorsport.com wist zaterdag te melden dat Liam Lawson komende week in de RB20 zal stappen voor een test. Zelf maakt Pérez zich echter geen zorgen om zijn positie. "Er is altijd druk", zei Pérez na de kwalificatie. "Ik loop hier al heel wat jaren rond. Ik ben volledig op mezelf gefocust en op het proces om terug in vorm te komen. Het is een kwestie van tijd. Vrijdag had ik een sterke dag, zeker als je meeneemt dat ik alleen de tweede training heb gereden. We moeten ons blijven focussen, want het jaar is nog lang. Ik heb alle vertrouwen dat ik weer in vorm kom.”

De Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië begint om 16.00 uur Nederlandse tijd.