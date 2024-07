Sergio Pérez begon in het kielzog van zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen goed aan het Formule 1-seizoen 2024, maar inmiddels is de klad er behoorlijk ingekomen. Zaterdag bereikte de zesvoudig Grand Prix-winnaar een nieuw dieptepunt, door - niet voor het eerst dit jaar - in de kwalificatie op Silverstone al in Q1 uitgeschakeld te worden. Dat had Pérez met een spin volledig aan zichzelf te wijten.

Na zijn spin kwam Pérez vast in de grindbak te staan, waardoor hij zijn weg niet meer kon vervolgen. De 34-jarige coureur uit Guadalajara moest dus uitstappen en een rode vlag was nodig om zijn Red Bull RB20 te kunnen bergen. “Ik stapte als één van de eerste coureurs over op slicks”, begint Pérez zijn verhaal bij Viaplay, doelend op het feit dat de kwalificatie op een opdrogende baan van start ging en de coureurs hun eerste ronden derhalve op intermediates reden.

Het ging mis bij Copse. “Het was daar tricky”, vervolgt Pérez. “Bij het terugschakelen verloor ik de achterkant compleet. Ik probeerde de wagen in het juiste spoor te houden, maar het was nog behoorlijk nat. Toen ik buiten de baan belandde, was ik - met koude banden - al snel een passagier.”

Pérez kreeg onlangs een nieuw contract bij Red Bull, desondanks is het nog maar de vraag of hij volgend seizoen ook echt voor het team uit Milton Keynes uitkomt. De nieuwe verbintenis bevat namelijk prestatieclausules. Zelf maakt Pérez zich geen zorgen. “Er is altijd druk. Ik loop hier al heel wat jaren rond”, aldus Pérez, die in 2011 zijn F1-debuut maakte. “Ik ben volledig op mezelf gefocust en op het proces om terug in vorm te komen. Het is een kwestie van tijd. Vrijdag had ik een sterke dag, zeker als je meeneemt dat ik alleen de tweede vrije training heb gereden. We moeten ons blijven focussen, want het jaar is nog lang. Ik heb alle vertrouwen dat ik weer in vorm kom.”

Video: De vroege uitschakeling van Pérez op Silverstone