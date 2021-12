Perez: “Verstappen stuwt je als teamgenoot tot nieuwe hoogten”

Na zeven opeenvolgende jaren waarin Mercedes met beide wereldtitels aan de haal ging, wist Max Verstappen de hegemonie dit jaar te doorbreken. Met een inhaalactie op Lewis Hamilton in de laatste ronde van de GP van Abu Dhabi pakte de coureur van Red Bull Racing zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. Hij werd daarmee bovendien de eerste Nederlandse F1-wereldkampioen. Ook teamgenoot Sergio Perez is na afloop van de race erg blij met de wereldtitel van Verstappen, hoewel hij het missen van de constructeurstitel als een kleine tegenvaller ziet.

“Eerlijk gezegd betekent dat heel veel, want Max is vanaf de eerste dag een geweldige teamgenoot voor mij geweest en het team was ook fantastisch richting mij”, vertelde Perez na afloop van de race aan onder meer Motorsport.com. “Ik was in de positie om mijn teamgenoot te ondersteunen. Ik ben voor iedereen heel blij. Het is jammer dat we uiteindelijk naast de constructeurstitel hebben gegrepen, maar het scheelde denk ik maar een paar punten en wat pech hier en daar. Ik kijk uit naar volgend jaar.”

In het kampioenschap eindigde Perez in zijn eerste Red Bull-seizoen als vierde, op ruime afstand van Verstappen. “De afgelopen twaalf maanden waren heel intens. Het was extreem intensief. Er was veel druk en achter de schermen is er veel werk verzet. Als je bij Red Bull Racing zit, staat de druk erop en kijkt iedereen naar je, naar wat je doet. De media zijn ook veel harder voor een Red Bull-coureur, wat heel begrijpelijk is”, aldus Perez. Hij stelt tegelijkertijd veel aan Verstappen gehad te hebben. “Het was niet makkelijk, maar het heeft mij op een heel ander niveau gebracht. Met Max als teamgenoot word je tot nieuwe hoogten gestuwd en ik ben extreem blij. Ik geniet hier op dit moment in mijn carrière enorm van. Ik ben heel blij, dat is het belangrijkste.”

Perez blij dat hij Verstappen kon helpen in Abu Dhabi

Voordat Perez in de slotfase van de race uitviel met technisch malheur, offerde hij zijn eigen race al op om Verstappen te helpen. Door stevig te verdedigen wist hij Hamilton meer dan een ronde op te houden, waardoor de Nederlander zijn achterstand fors kon verkleinen. “Het was op dat moment in de race cruciaal, want ik wist dat Lewis de race onder controle had”, blikte Perez terug op dat moment. “Hij had de windows voor een virtual safety car en de normale safety car. Hij kon op dat moment doen wat hij wilde, want hij had de race onder controle. Het was dus redelijk cruciaal. Tegelijkertijd reed ik op extreem oude banden, maar het werkte goed. Uiteindelijk ben ik blij dat ik Max en het team heb geholpen.”

