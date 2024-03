Pérez kan leven met P2 in F1 Bahrein: "Maximaal haalbare"

Sergio Pérez wist dat hij een inhaalslag moest maken in Bahrein, aangezien hij in de kwalificatie niet verder kwam dan de vijfde tijd. Hij maakte al heel vroeg in de race zijn intenties duidelijk en rekende relatief gemakkelijk met beide Ferrari's af. Vervolgens kon hij ook voorbij aan de Mercedes W15 van George Russell. Pérez kon het tempo van de dominante Max Verstappen niet bijbenen, maar slaagde er wel in om die tweede positie vast te houden. Carlos Sainz naderde nog wel in de slotfase, maar de Driver of the Day zat te ver weg voor een aanval. Zodoende bezorgde Pérez Red Bull de 1-2, een perfecte start voor het Oostenrijkse team dat 2023 ook al domineerde.

"Dit was volgens mij het maximaal haalbare", berust Pérez zich in die tweede plaats in de openingsrace. Wel keek hij na 57 ronden op het Bahrain International Circuit tegen een achterstand van 22,5 seconden aan. "Het was best een lastige race met het managen van de banden. Ik denk dat we genoeg zullen leren van deze race. Dat gaat belangrijk zijn voor het kampioenschap. Maar het is een geweldige manier om het seizoen af te trappen."

Dat managen van de banden is iets waar Pérez vaak zo goed in is. Toch had 'de bandenfluisteraar' het hier wat moeilijker dan gedacht om die banden over een hele stint goed te houden. Hij wijst naar het afremmen op de motor wat lastiger werd door de hoeveelheid 'sliding' waar hij last van had op de zachte en harde band, waarmee hij in deze race reed. "Dat maakt het hier niet makkelijk omdat je hier genoeg langzame bochten hebt", legt de Mexicaan uit. "Maar ik weet zeker dat we het vanavond allemaal zullen analyseren om ervan te leren voor Jeddah."

Daarmee blikt Pérez al voorzichtig vooruit op de volgende race: de Grand Prix van Saudi-Arabië. Deze race vindt volgende week plaats, ook weer op een zaterdag. Pérez put voor de tweede race van het seizoen vertrouwen uit de sterke vertoning in Bahrein. "Absoluut. We hebben een goed momentum en die moeten we de komende weekenden zien vast te houden.