Perez hoopt in GP van Monaco terrein goed te maken op Verstappen

Nadat de Grand Prix van Emilia-Romagna op het laatste moment was afgeblazen, pakt de Formule 1 de draad dit weekend op in Monaco, waar Sergio Perez vorig jaar een overwinning behaalde. Hoewel Red Bull dit jaar tot dusver alle races heeft gewonnen, zou het team het dit weekend weleens moeilijker kunnen krijgen in de bochtige straten van Monaco, aangezien de RB19 vooral uitblinkt in het snellere werk.

“We weten dat dit niet ons sterkste circuit is en dat we moeite zullen hebben om hier onze sterke punten te benutten”, zegt Sergio Perez aan de vooravond van het weekend in de officiële persconferentie. “Maar het is en blijft Monaco. Het zal vooral zaak zijn om voor zaterdag het opwarmen van de banden goed voor elkaar te hebben. Dat is hier de sleutel”, refereert hij naar het belang van een goede startpositie op het krappe stratencircuit. “Dus ja, het is niet onze sterkste baan, maar we zullen zien. In Monaco is alles mogelijk.”

Gevraagd of Aston Martin en Ferrari een serieuze bedreiging kunnen vormen in het prinsdom, reageert de Mexicaan: “Absoluut. Ik verwacht dat Fernando en de Ferrari’s vrij sterk zullen zijn, zoals ze dat in Baku ook al waren. Zeker over één ronde. Maar Mercedes kan hier ook in de mix zitten.” Het Duitse fabrieksteam heeft een grote update meegenomen naar Monaco, waarbij vooral de veranderingen aan de zijkant van de W14 - het team heeft afscheid genomen van het zeropod-concept - in het oog springen.

'Reken erop dat het team mij vol blijft steunen'

Eerder deze maand toonde Max Verstappen zich de sterkste in de Grand Prix van Miami, waarmee het verschil in punten tussen de Nederlander en de Mexicaan groeide van zes naar veertien. Mogelijk slaagt Perez, die bekend staat om zijn goede prestaties op stratencircuits en vorig jaar dus nog zegevierde in Monaco, erin om dit weekend het gat iets te reduceren. “Dat zal zeker belangrijk zijn. Ik wil niet dat hij bij me wegloopt in het kampioenschap. Elk weekend is in dat opzicht natuurlijk een nieuwe kans om het gat kleiner te maken.”

De 33-jarige coureur verwacht dat het team voorlopig nog geen teamorders zal uitvaardigen, ondanks dat Red Bull Racing door de ontwikkelingsstraf die zij vorig jaar kreeg voor het overtreden van het budgetplafond, het later in het seizoen mogelijk moeilijker krijgt. “Ik heb dit jaar twee races gewonnen en de strijd ligt nog helemaal open. Zo lang ik weekend na weekend goede resultaten blijf behalen op het circuit, reken ik erop dat het team mij volledig blijft steunen.”