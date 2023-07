Terwijl Max Verstappen zijn vijfde achtereenvolgende pole-position binnenhaalde, slaagde Red Bull-teamgenoot Sergio Perez er voor de vijfde race op rij niet in om Q3 te bereiken. De Mexicaan zakte in de slotfase van Q1 weg naar de zestiende positie en kon zo andermaal voortijdig de helm opbergen.

“Ik weet natuurlijk niet waar het vandaag mis is gegaan, maar met onze auto moet je natuurlijk wel in Q3 kunnen komen”, zegt Verstappen na de kwalificatie bij de Nederlandse media, waaronder Motorsport.com, op de vraag hoe hij kijkt naar het feit dat Perez opnieuw niet het laatste kwalificatiedeel heeft weten halen. Op de vraag of het vervelend begint te worden voor het team dat Perez op zaterdag steeds de plank misslaat: “Dat moet je aan Helmut of Christian vragen. Maar ja, natuurlijk vechten we ook voor het teamkampioenschap.” Om daar vervolgens met een lach aan toe te voegen: “Maar ik denk dat ik dat op dit moment ook wel alleen kan!” Verstappen gaat momenteel met 229 punten aan de leiding in het kampioenschap, terwijl Mercedes, dat tweede staat bij de constructeurs, met beide coureurs tot dusver 178 punten heeft behaald.

Lovende woorden had Verstappen voor test- en reservecoureur Daniel Ricciardo, die komende week voor Red Bull in actie komt tijdens een bandentest op Silverstone. “Hij doet zijn werk goed in de simulator”, zegt Verstappen. “Maar weet je, dat is ook niet iets waar ik versteld van sta. Hij heeft natuurlijk moeilijke jaren bij McLaren gehad, maar je verliest je talent niet. En hij heeft natuurlijk ook heel veel ervaring.”

“Ik denk dat hij op dit moment ook gewoon lekker in zijn vel zit bij ons”, vervolgt de tweevoudig wereldkampioen. “Dat zegt hij zelf ook, dat hij een stap teruggedaan heeft om zichzelf te resetten. Uiteindelijk voelt hij zich ook gewoon thuis bij het team. Hij heeft eerder natuurlijk lang bij dit team gezeten. Hij zit nu in de simulator en luistert heel goed met ons mee. Hij vraagt ook veel. En ik ken Daniel heel goed, dus we kunnen het over heel veel dingen hebben. Dan vraag ik hem of hij iets voor me wil testen of wat hij van iets vindt. Of het gaat over toekomstige onderdelen, dat soort dingen.”

Gevraagd of Ricciardo klaar is om het zitje van Perez over te nemen, reageert Verstappen met een lach: “Dat is niet aan mij!”

