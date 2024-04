Pérez geloofde in F1-pole op Suzuka: "Al hele weekend dichtbij"

Al in de eerste en derde vrije training - de tweede was niet representatief door de regen - was duidelijk dat Red Bull de favoriet was voor de pole. Het duel om de pole-position ging zaterdag ook tussen Max Verstappen en Sergio Pérez, waarbij Verstappens eerste run beter was. Pérez vond wel wat tijd in zijn tweede en laatste poging, maar kwam uiteindelijk slechts 66 duizendsten van een seconde tekort om zijn vierde F1-pole te veroveren.

"Het zat dicht bij elkaar vandaag", zegt Pérez na het behalen van zijn beste kwalificatieresultaat van 2024 tot nu toe. "Het was heel spannend met Max. Het voelde als een goede ronde." De Red Bull-coureur benadrukt dat zo'n goede ronde rijden nog niet zo makkelijk was op het 5,807 kilometer lange circuit van Suzuka. "Met name in het laatste deel met de chicane was het makkelijk om een paar tienden van een seconde te verliezen. We kregen [de ronde] wel voor elkaar, maar het was helaas niet genoeg."

Op de vraag of hij geloofde dat de pole-position mogelijk was geweest, antwoordt Pérez: "Ja, we zitten het hele weekend al dicht bij elkaar, ook in de kwalificatie. Als de marges zo klein zijn, kan van alles het verschil maken. Ik had geen geweldige exit bij de start van mijn ronde, dat had dus het verschil kunnen maken."

Vanaf de tweede startplek - de rechterkant van de grid - heeft Pérez wel kansen om teamgenoot Verstappen te verschalken richting bocht 1, een run van zo'n 270 meter. "We staan er goed bij voor morgen", stelt Pérez. "Ons racetempo was vanochtend niet zo heel sterk, maar we werken er hard aan, dus hopelijk kunnen we morgen sterk zijn." De Grand Prix van Japan gaat zondag om 07.00 uur Nederlandse tijd van start.