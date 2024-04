Pérez: "Belangrijk dat Red Bull F1 leert van Melbourne"

In Australië viel Max Verstappen vroeg uit door remproblemen terwijl Sergio Pérez door een tear-off en verstoorde luchtstromen snelheid verloor. Pérez wijst echter ook naar het team zelf, dat in de afstelling niets had gevonden om het probleem met de voorbanden op te lossen. "Het heeft duidelijk het tempo wat beïnvloed", doelt hij op de tear-off. "Het had waarschijnlijk een grote impact op ons resultaat." Hij blijft erbij dat hij zelfs zonder alle problemen, waaronder graining van de banden, de race 'niet zou hebben gewonnen'. "Het is moeilijk om te weten hoe dat met Max zou zijn geweest, maar we konden de graining zeker niet zo goed onder controle houden zoals we hadden gewild."

Bij graining ontstaan er scheurtjes in de banden doordat het rubber te veel aan het asfalt kleeft. Dat gebeurt met name bij de voorbanden, die vaak moeilijker op temperatuur te krijgen zijn. Het resulteert uiteindelijk in een oneffen oppervlak, met alle gevolgen van dien voor het remmen en accelereren. Volgens Pérez heeft Red Bull vaker last gehad van dat probleem. "We hadden het bijvoorbeeld in Las Vegas", haalt de Mexicaan aan, wijzend naar zogenaamde front limited circuits. "Het is gewoon belangrijk dat we leren van wat er in Melbourne gebeurd is. We hebben dingen binnen onze controle gedaan met de afstelling en de banden, waarvan we denken dat het waarschijnlijk niet de juiste manier was om de graining te verhelpen."

Waar Pérez dus last had van graining, leek racewinnaar Carlos Sainz daar geen last van te hebben. De Ferrari-coureur reed de ene na de andere snelle ronde en kon ook relatief makkelijk wegrijden van teamgenoot Charles Leclerc en beide McLarens. "Ferrari is op dat vlak erg sterk", stelt Pérez. "McLaren is wat dat betreft ook sterk. Ik geloof dat zij over het algemeen sterker waren dan wij. Maar we hebben wat fouten gemaakt in Melbourne en daar hebben we van geleerd." Pérez hoopt daar snel de resultaten van te zien, maar ziet in Suzuka en China nog geen echte 'graining circuits' om conclusies te kunnen trekken.