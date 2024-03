Dit jaar lopen vele F1-contracten van coureurs af, waaronder die van Sergio Pérez. Zijn positie bij Red Bull Racing stond vorig jaar flink onder druk door tegenvallende kwalificatieresultaten en moeizame races. Aangezien het veld dichter bij elkaar komt, is een sterke tweede coureur van groot belang voor de Oostenrijkse renstal. Pérez vecht dit jaar voor een langer verblijf bij het topteam, maar weet ook dat silly season in volle gang is gezet door Lewis Hamilton en zijn vertrek naar Ferrari in 2025.

Zo kan Red Bull ook kijken naar een eventuele vervanger van Pérez. Een goede kandidaat lijkt Carlos Sainz, die zijn Formule 1-carrière te danken heeft aan Red Bull aangezien zij hem in 2015 een F1-zitje bij zusterteam Toro Rosso boden. Red Bull-adviseur Helmut Marko maakt alvast duidelijk dat Sainz niet al te hoge verwachtingen moet hebben voor dat Red Bull-zitje. "Natuurlijk verkeert hij in fascinerende vorm", zegt Marko tegen het Oostenrijkse Laola1. "Maar je moet je realiseren dat Checo dit jaar drie goede races heeft gereden."

In Melbourne kon Pérez de klap van de uitvalbeurt niet echt opvangen voor Red Bull. De Mexicaanse coureur werd vijfde en Ferrari pakte de één-twee, waardoor het stevig inliep op Red Bull. Marko benadrukt echter dat Pérez snelheid minder was door schade aan de vloer en als gevolg daarvan hogere bandenslijtage. Wel ziet Marko nog een verbeterpunt. "Zijn enige zwakke punt is de kwalificatie, dus als hij zich daar kan verbeteren, hoef je daar niet over na te denken. De sfeer in het team is erg goed, ook wat hem betreft", aldus de Red Bull-adviseur.

Intussen lijkt bij RB F1 Team Yuki Tsunoda steeds zelfverzekerder te zijn en liet hij na zijn achtste plaats in de kwalificatie duidelijk blijken dat hij hoopt dat Red Bull hem overweegt voor het zitje naast Verstappen. "Yuki is op dit moment duidelijk de snellere", vergelijkt hij de Japanse coureur met teamgenoot Daniel Ricciardo. "Je zou een andere coureur als vergelijking moeten hebben. De vraag is: is Yuki een hoogvlieger geworden of is Daniel zo zwak? Na drie races op drie totaal verschillende circuits is er nog geen objectief antwoord", besluit Marko.