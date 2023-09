Perez erg blij met P2 F1-race Monza: Maximaal haalbare

Vanaf de start was duidelijk dat Red Bull-coureur Sergio Perez met een missie aan de race was begonnen. De Mexicaan wilde minstens tweede worden - achter teamgenoot Max Verstappen - en wist dat doel glansrijk te behalen. Er moest stevig voor gevochten worden met de Ferrari-mannen, maar uiteindelijk trok Perez tweemaal aan het langste eind. Na afloop was de opluchting af te lezen van het gezicht van de uit Guadalajara afkomstige coureur, die een goed resultaat na een mindere serie wel kon gebruiken.

"Dit was in principe het maximale wat we vandaag konden behalen", verklaart de 33-jarige Perez na afloop van de race. "Het was zo moeilijk om in te halen, een stuk moeilijker zelfs dan we verwacht hadden." Tijdens de race was zichtbaar dat de Mexicaanse coureur wat andere lijnen probeerde te rijden om zo de concurrentie te verschalken. Met name in de Parabolica liet de zesvoudig Grand Prix-winnaar andere lijnen zien. "Ik denk dat we wat rechtelijnssnelheid tekort kwamen. In de Parabolica had ik paar keer een goede exit, maar dat was niet genoeg", vertelt Perez. "Ik zat vaak 0,2 of 0,3 seconden achter. Met 0,2 had ik een kans, maar 0,3 kwam ik niet eens in de buurt."

Perez was de hele race betrokken in een prachtig gevecht om de podiumplaatsen met Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc. De Mexicaan is blij dat het hem gelukt is om hen te passeren: "Om eerst langs Charles te gaan en daarna nog langs Carlos is insane. De banden waren namelijk helemaal op." Tijdens de race waren er momenten dat de 33-jarige rijder twijfelde of hij wel het podium kon behalen: "Ik had het heel moeilijk, zeker in het begin van de race kon ik niet dicht bij Charles komen omdat ik vast zat in de DRS-trein. Ik probeerde druk te zetten op Charles, maar hij had weer DRS van Carlos. En met hem moest ik ook nog veel vechten. Aan het einde kon ik hem ook nog pakken."

Goede vorm te pakken

Zoals gezegd was de tweede plek een welkome opsteker, want de laatste races was de goede vorm ver te zoeken. Als het aan Perez ligt, was dit dan ook de start van een goede serie. "Ik denk dat we veel vooruitgang hebben geboekt. Op het gebied van de set-up voel ik me ook veel comfortabeler in de auto. Ik geloof daarom dat we de komende races de beste vorm zullen zien."