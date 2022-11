Sergio Perez sloot de derde vrije training als snelste af en begon daarom met een goed gevoel aan de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi. Het is een belangrijk weekend voor Checo in verband met de knokpartij met Charles Leclerc voor de tweede plek in het kampioenschap. De Red Bull-coureur moest in Q1 achter teamgenoot Max Verstappen plaatsnemen op P2, maar nam in deel twee het stokje van de Nederlander over. In Q3 probeerde Verstappen Perez een handje te helpen. De Mexicaan kwam uiteindelijk iets tekort om pole te veroveren. De tweede startplek in Abu Dhabi is voor Perez, daarmee staat hij wel voor Leclerc.

"Dit is een prima positie", trapt Perez kort na Q3 af tegen voormalig Formule 1-coureur David Coulthard. "Ik kon dat laatste stapje in Q3 net niet zetten. Met name mijn eerste run in het laatste deel was niet heel goed. We stonden daardoor iets achter, maar het is goed om op de eerste startrij te staan." Perez geeft ook zijn complimenten aan Verstappen. "Max heeft mij goed geholpen. We hebben dit als team aangepakt. Daardoor was ik best sterk in de laatste run. Ik kijk uit naar morgen. Dat is de dag waar het om draait."

Er staat zondag een tweede eindpositie op het spel. Er zijn in ieder geval genoeg Mexicaanse fans naar het Yas Marina Circuit afgereisd. "Ik hoop echt dat we morgen een sterke race kunnen rijden." Wat kunnen we morgen in de race verwachten? "Deze gaat aardig interessant worden", vervolgt Perez. "Het wordt afwachten hoe sterk Ferrari, Mercedes en Max gaan zijn, dus het zal spannend worden."