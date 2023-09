Sergio Perez heeft tot en met 2024 een contract bij Red Bull Racing. Er is dit seizoen veel gespeculeerd over de toekomst van de Mexicaan bij het team vanwege zijn wisselvallige prestaties. Recentelijk benadrukte Red Bull-teambaas Christian Horner dat Perez zijn contract zal uitdienen en ook in 2024 naast Max Verstappen rijdt. Toch liet Perez zelf in gesprek met DAZN doorschemeren dat hij de vijfvoudig constructeurskampioen op zijn eigen voorwaarden kan verlaten als hij het gevoel heeft dat hij geen bijdrage meer kan leveren. "Ik wil me in een omgeving bevinden waarin ik het gevoel heb dat ik een bijdrage kan leveren en als die plek in 2024 niet hier is, moeten we op zoek naar andere alternatieven."

Voorafgaand aan de Grand Prix van Singapore geeft Perez aan dat de eerste races van het seizoen 2024 hem en Red Bull zullen helpen in het nemen van een besluit over de toekomst. "Ik blijf hier nog een jaar en dan zien we wel. Zo kijk ik ernaar", legt de coureur uit Guadalajara uit. "Ik denk dat we dit jaar zo competitief mogelijk willen doorkomen en dan volgend jaar weer beginnen. Ik denk dat we begin volgend jaar een duidelijker beeld hebben van wat het team wil doen en wat ik wil doen."

Wat Perez precies bedoelt met de juiste omgeving? "De resultaten kunnen leveren waarvoor je de auto hebt", verklaart hij nader. "Ik heb het gevoel dat ik dat dit jaar soms onderschat heb. Maar zoals ik altijd zeg, het maakt alleen uit waar je eindigt in Abu Dhabi. Tot nu toe zijn we in staat geweest om te herstellen en die consistentie te hebben. Het enige wat ik dit jaar heb geleerd, is dat je niets alleen kunt. Je moet het team om je heen hebben, het team dat je steunt en vice versa. Als coureur moet je erin geloven en volledig toegewijd zijn. We hebben veel vooruitgang geboekt om me natuurlijker te laten rijden. Dus ik heb zeker het gevoel dat ik terugga naar waar ik mee begonnen ben wat betreft de manier waarop ik de auto bestuurde."

Horner en Red Bull-adviseur Helmut Marko - wiens excuses Perez heeft geaccepteerd na zijn beledigende uitspraken - hebben regelmatig aangegeven dat Perez maar één taak heeft: tweede worden in het kampioenschap. Voorlopig voldoet hij aan die eis, al kijkt hij wel tegen een achterstand van 145 punten aan ten opzichte van Verstappen. De vrees bij Red Bull is dat er dan op een gegeven moment toch weer een geduchte tegenstander opstaat en in dat gat van 145 punten kan duiken en een dreiging kan vormen voor de constructeurstitel. Vanwege de wisselvallige prestaties van Perez is Daniel Ricciardo regelmatig in verband gebracht met een terugkeer naar het topteam, waar hij van 2014 tot en met 2018 voor reed.