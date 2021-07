Perez baalt: "Dit is het risico als je laatste auto op de baan bent"

Perez moest op zaterdagmiddag een seconde prijsgeven op polesitter Hamilton, maar heeft daarmee wel een stek op de tweede startrij te pakken. Het resultaat is niet verkeerd, al stemt het gat niet tevreden. "Dit is toe nu toe een lastig weekend voor ons, vooral om het maximale uit de auto te halen. Gisteren was het extreem warm en hadden we daar problemen mee, vandaag hadden we weer andere problemen. Het is erg moeilijk gebleken om de auto in het juiste window te krijgen, al heb ik gedurende de kwalificatie wel goede stappen gemaakt."

Cruciale vraag is of die problemen van Red Bull samenhangen met de extreme omstandigheden in Hongarije of dat er structureel werk aan de winkel is. "Ik denk dat het zeker wel voor een deel te maken heeft met de baantemperatuur. Daar hangen onze problemen absoluut mee samen." Het heeft de zoektocht naar een goede afstelling tot een lastige gemaakt. Max Verstappen heeft van vrijdag op zaterdag voor een andere achtervleugel gekozen en Perez laat weten dat hij is gevolgd. "Ja, wij zijn ook die kant opgegaan. Qua topsnelheid zagen we er niet goed uit, dat hebben we met die verandering willen aanpakken."

Perez legt schuld niet zozeer bij Hamilton

"Ik maakte ook goede stappen tijdens de sessie. Daardoor is het extra jammer dat ik die laatste ronde niet heb kunnen rijden." Perez refereert daarmee aan de slotfase van Q3. Hamilton leek zijn out-lap bewust traag af te werken om Red Bull een hak te zetten. Verstappen kwam - weliswaar met te koude banden - nog net op tijd over de streep, maar Perez was helemaal klaar. De Mexicaan sloeg nadien op zijn stuur uit frustratie, al wil hij de schuld niet volledig bij Hamilton leggen. "Ik heb er nog niet in detail naar kunnen kijken, maar ik denk dat Lewis op zich wel een normaal gat liet vallen ten opzichte van Bottas. Daarvoor moet er iets gebeurd zijn, misschien heeft iemand achter Gasly een gat laten vallen."

"Ik denk dat Lewis op zich een normaal verschil aanhield. Ik heb gewoon een prijs betaald voor het feit dat ik de laatste auto op het circuit was", concludeert Perez in gesprek met onder meer Motorsport.com. Hij heeft er geen moment aan gedacht om eerder aan te zetten en Verstappen voorbij te rijden. "Nou ja, mijn teamgenoot zat voor mij en ik vond het belangrijk om Max te respecteren. Ik weet zeker dat Max het andersom ook had gedaan. Het is gewoon heel onsportief voor de coureur in kwestie om zoiets te doen, althans: zo zie ik het." De hele gang van zaken laat wel weer zien dat het zogenaamde 'herenakkoord' in de kwalificatie niet altijd even goed werkt. "Daar hebben we vandaag inderdaad weer een goed voorbeeld van gezien. Als iemand een belachelijk groot gat laat vallen, dan werkt het gewoon niet."