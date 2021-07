Hamilton: Beschuldigingen van tactische spelletjes in Q3 zijn dom

De Hungaroring is een van Hamiltons meest succesvolle circuits. Hij won er al acht keer en vandaag pakte hij zijn achtste pole-position op de Hongaarse omloop. In zijn eerste run in Q3 legde Hamilton daar de basis voor door een tijd te noteren waar niemand meer aan zou komen. Zelf slaagde de Brit er niet meer in om zichzelf te verbeteren in de tweede run, maar na afloop ging het vooral over de aanloop naar die laatste ronde. De regerend wereldkampioen reed een bijzonder langzame outlap terwijl Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez achter hem reden. De Mexicaan zou uiteindelijk niet op tijd over start-finish komen om een tweede getimede ronde te kunnen rijden, Verstappen slaagde daar ternauwernood wél in.

In de persconferentie ging Hamilton na een vraag van Motorsport.com in op zijn beweegredenen achter de langzame outlap. “We waren een van de laatste auto’s op de baan. Ik wist dat Valtteri en de rijders voor hem allemaal op zouden hopen in de laatste sector, dus ik probeerde een zo groot mogelijk gat te maken”, analyseerde de Mercedes-coureur. Dat bleek tevergeefs: “Desondanks moest ik het tempo daar laten zakken en wachten totdat iedereen zou beginnen [aan zijn ronde]. Ik probeerde er dus voor te zorgen dat ik een zo goed mogelijk gat voor mij zou hebben. Uiteindelijk denk ik dat niemand de ideale preparatie voor de banden had, want iedereen ging langzaam [in de outlap].”

'Dat is waarom ze hier niet rijden'

Na afloop van de kwalificatie vertelde Red Bull Racing-teambaas Christian Horner dat de tactiek van Hamilton “bij het spel hoort”. Op zich heeft hij dan ook geen probleem met de handelswijze van Hamilton, die de Red Bull-coureurs “geen cleane laatste run” zou gunnen. Voormalig Formule 1-coureur Romain Grosjean sprak zich intussen op Twitter uit over het voorval. “Als dat met opzet was, dan is dat niet mooi”, schreef hij. Hamilton werd in de persconferentie geconfronteerd met de uitspraken, maar hij verwees de suggestie dat het een tactisch spel was naar het rijk der fabelen.

“Het is zo dom. Iedereen reed langzaam, hebben jullie niet naar de rest gekeken? Ik begrijp het niet. Denken jullie dat ik sneller had kunnen rijden om dan dichter op Valtteri te zitten?”, verwonderde Hamilton zich. “Iedereen reed langzame outlaps, dus het was niet anders dan de andere outlaps. Als we naar buiten rijden proberen we de banden natuurlijk te prepareren en ze koel te houden, want tijdens de ronde worden ze heet. Ik speel geen tactisch spel, dat heb ik niet nodig. Ik weet in de auto wat ik doe en het is snel genoeg. Daar hoeven we geen tactiek aan toe te voegen. Degenen die dergelijke opmerkingen maken, weten duidelijk niets van wat we hier doen. Dat is waarschijnlijk ook waarom ze hier niet rijden.”