Sergio Perez kon aan het begin van het jaar goed aanhaken bij zijn teamgenoot Max Verstappen. De Mexicaan mocht twee van de eerste vier races op zijn naam schrijven en leek daardoor een uitdaging voor Verstappen te zijn. Die potentie heeft de zesvoudig GP-winnaar echter nooit waar kunnen maken. Sindsdien heeft Perez geen race meer gewonnen en stond hij nog maar zesmaal op het podium, waardoor het puntenverschil tussen de 33-jarige coureur en de inmiddels drievoudig wereldkampioen opgelopen is tot 276 punten.

Dieptepunt van zijn seizoen was de Grand Prix in Qatar, waar de coureur uit Guadalajara tachtig seconden achter Verstappen op P10 eindigde. Het was destijds tevens de achtste keer van het seizoen dat hij zich niet voor Q3 kon plaatsen, waardoor de positie van Perez bij Red Bull flink onder druk stond. De Mexicaan besloot daardoor samen met zijn team om de afstelling van de RB19 in de fabriek te doorgronden.

“Ik had in Qatar een heel groot gat. Ik besloot voor een week terug te gaan naar de fabriek waar ik met de engineers in erg veel details ben gedoken. We zijn een hele hoop te weten gekomen over het compenseren voor de zwaktes die we hadden”, legt Perez uit. “We hadden de verkeerde aanpak gehanteerd. We probeerden met de afstelling te veel te compenseren. Destijds dacht ik dat ik het nodig had.”

De Mexicaan vertelt dat de week op Milton Keynes een gigantisch verschil heeft gemaakt: “We raakten weekend in, weekend uit steeds verdwaalder. Het was dus nodig om een stap terug te nemen en echt in de details te duiken. Ik denk dat ons seizoen sindsdien compleet is getransformeerd. Het ging over hoe ik de auto door het weekend heen en op verschillende circuits beter kon benutten. Ik heb samen met mijn engineers veel progressie geboekt in het begrijpen hoe de prestatie van de auto gemaximaliseerd kan worden.”

Perez leert veel van Verstappen

Duidelijk is dat Verstappen en Perez twee verschillende soorten rijstijlen hebben die allebei een verschillende filosofie nodig hebben. Een update in Spanje eerder dit jaar deed duidelijk meer goeds voor de Nederlander dan voor zijn teamgenoot, aangezien het gat tussen beide coureurs sindsdien aanzienlijk groter is geworden. Ondanks de verschillende rijstijlen denkt de 33-jarige coureur dat het goed is om af en toe mee te kijken naar de werkwijze van Verstappen. “Er zijn zeker dingen waarvan ik kan leren van hem. Ik heb de beste referentie die er is, want hij was degene die zo competitief was. Ik denk dus dat het geen kwaad kan om af en toe mee te kijken naar wat hij doet en hoe hij dat doet, zodat ik kan ervan leren en mijzelf kan verbeteren, om te kijken of wat hij anders doet ook voor mij werkt. Ik heb altijd een heel open aanpak gehad en ik denk dat dat goed werkt. Hij heeft echt een hoger niveau aangetikt. Ik denk dat het geweldig is om dat te zien, we zouden allemaal wel in zijn schoenen willen staan. Maar er kan ieder jaar maar een iemand kampioen worden.”