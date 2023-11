De laatste ronde van de Formule 1-race in Las Vegas moet voor Sergio Perez een pijnlijke zijn geweest. De Mexicaan verloor - net als tijdens de voorgaande race in Brazilië - in de slotronde een positie en beide keren zag het ernaar uit dat hij zich eenvoudig liet passeren. In gesprek met Motorsport.com blikt Robert Doornbos terug op het moment en vertelt hij hoe dat volgens hem kon. "Perez dacht letterlijk aan het podium, 'Ik ben binnen', aan dat de 1-2 voor het team binnen was", vertelt de voormalig F1-coureur. "Dat wordt je niet in dank afgenomen door het team, dat je het zo makkelijk cadeau geeft."

De F1-analist moet wel erkennen dat Perez een goede race reed in Las Vegas, maar de Mexicaan imponeert niet meer zo op stratencircuits als voorheen. "Overall mag hij gewoon tevreden zijn", aldus de 42-jarige ondernemer. "Hij kon magische dingen laten zien op stratencircuits, want je hebt natuurlijk de beste auto en je rijdt wat naar voren, maar dat hij overmacht heeft op dat soort circuits, dat zie je niet meer."

Over het hele seizoen heeft Perez in de ogen van Doornbos te weinig laten zien. "Wat er wel moet gebeuren in de wintermaanden, is hoe je gaat voorkomen dat je nog zo'n seizoen rijdt", vertelt de kritische Rotterdammer. "Want het geluk dat Perez had dit jaar, is dat de concurrentie punten liet liggen. Als Hamilton een beter seizoen had gehad of misschien wel Leclerc, dan was hij waarschijnlijk geen tweede geworden in het kampioenschap en dan word je derde of vierde. Dan praten ze wel anders in de Red Bull-board. Nu heb je een slecht seizoen en word je alsnog tweede in het WK."

Doornbos denkt dat Red Bull volgend seizoen meer van de Mexicaan gaat verwachten: "Nieuw jaar, nieuwe ronde. Je krijgt nog één kans, maar je moet meer consistent zijn. Je moet constanter zijn. Als Max alles wint, dan moet je [Perez] minimaal derde worden. Ze weten al dat hij niet standaard tweede wordt. En of ze überhaupt nog zo'n jaar krijgen als dit, moet nog maar gezien worden."

Benieuwd hoe Robert Doornbos denkt over de toekomst van Sergio Perez bij Red Bull, nu de Mexicaan tweede in het WK is geworden? En hoe de voormalig F1-coureur de race van Max Verstappen beoordeelt? Bekijk dan het video-interview dat bovenaan dit artikel te vinden is.