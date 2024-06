Samenvatting van de vermakelijke Formule 1 Grand Prix van Spanje

Al direct bij de start gebeurde er genoeg op het Circuit de Barcelona-Catalunya. In de 549 meter lange run naar bocht 1 had Max Verstappen vanaf de tweede plaats een betere start dan polesitter Lando Norris, maar geen van beiden zal rekening hebben gehouden met de coureur die van P4 kwam: George Russell. Hij schoot voorbij aan teamgenoot Lewis Hamilton en pakte vervolgens de slipstream van Verstappen mee om buitenom in bocht 1 naar de leiding te vliegen. De Brit kon er echter niet lang van genieten, want een ronde later was het Verstappen die met behulp van DRS naar de leiding ging. Norris verloor zodoende wat terrein: hij ging van de pole naar P3.

Intussen hadden de twee Ferrari-coureurs het met elkaar aan de stok in bocht 1, waar Charles Leclerc moest verdedigen ten opzichte van Carlos Sainz. Daar was zelfs contact tussen de twee en op de boordradio waren zij duidelijk: de ander was verantwoordelijk voor het incident. Vooraan besloot Norris langer door te rijden, waardoor hij een bandenvoordeel van zes ronden had op de set mediums. In ronde 35 was Norris aangesloten bij Russell en het leverde een zeer spannende strijd om de tweede plaats op. Bocht na bocht reden de twee naast elkaar, totdat Russell zich richting bocht 7 toch gewonnen moest geven.

Dat bood Norris de vrije lucht om in te kunnen pushen, iets wat hij maar al te gretig deed. Hij baalde duidelijk van zijn start en wilde alles op alles zetten om alsnog de zege te pakken. De McLaren-coureur liep beetje bij beetje in, maar echt genoeg om Verstappen aan te kunnen vallen was het niet. Ook een latere pitstop voor de zachte band leverde niet genoeg voordeel op voor een aanval, al verkleinde Norris het gat op de finish naar slechts twee seconden. Naast Verstappen en Norris mocht Lewis Hamilton mee naar het podium. Hij slaagde erin om Russell in te halen en pakte zo zijn eerste podiumplek van het seizoen. Voor Ferrari eindigde de race in een lichte teleurstelling: Leclerc en Sainz eindigden precies waar zij begonnen waren, de vijfde en zesde plek dus. Voor Alpine was het wel een positieve race: Pierre Gasly en Esteban Ocon scoorden drie punten en het team is daarmee naar de zevende plaats bij de constructeurs gegaan.