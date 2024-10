Samenvatting van de vermakelijke derde F1-training in Mexico

Nadat de vrijdag een rommelige dag was, begon de zaterdag van de Formule 1 Grand Prix van Mexico zonder grote problemen. Geen rode vlaggen en maar een serieuze gele vlag, dus genoeg tijd voor de coureurs om de verloren data van vrijdag in te halen.

Al vroeg kwam Max Verstappen de baan op. De Nederlander had een dramatische vrijdag met de problemen met de motor en nadat het team een nieuwe krachtbron had gestoken wilde hij veel rijden op de zaterdag. Verstappen kwam echter niet verder dan P4 en was nog lang niet tevreden met de manier waarop de RB20 werkte.

De lange gele vlag werd veroorzaakt door Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander is aan de weken van de waarheid bezig, want als hij goed scoort, ligt er een zitje bij Red Bull Racing in het verschiet. Een slordige spin in het stadiongedeelte helpt dan niet, al bleef de schade beperkt. Een setje banden was eraan, maar verder kon de rijder uit Hastings zijn weg gewoon vervolgen.

Oscar Piastri was dus de snelste. De Australiër hield McLaren-teamgenoot Norris op een halve tiende, waarachter Carlos Sainz met drie tienden achterstand iets verder weg staat. Verstappen is zelfs een halve seconde achter Piastri te vinden.

De kwalificatie staat nu voor de deur. Om 23.00 uur Nederlandse tijd gaat die van start. Zondag om 21.00 uur Nederlandse tijd staat de race op het programma.