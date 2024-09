Na de vrijdag van het Formule 1-weekend in Singapore is duidelijk dat de strijd in het wereldkampioenschap voor een nieuw hoofdstuk staat. Nummer twee in het WK Lando Norris eindigde in zijn McLaren als snelste, maar kampioenschapsleider Max Verstappen had het zwaar op het Marina Bay Circuit. De Nederlander moest het met een vijftiende plaats doen.

In de sessie werden al snel rappe tijden genoteerd. Ferrari begon sterk, maar moest uiteindelijk hun meerdere erkennen in Norris. Charles Leclerc zat daar op een kleine zes honderdsten er heel dicht bij, waarachter het gat wel echt groot was. Carlos Sainz moest op zijn teammaat meer dan een halve seconde toegeven.

Dat verschil is nog niets in vergelijking met Verstappen. De Nederlander staat op meer dan een seconde, dus slechts vijftiende na dag één in Singapore. Opvallend, Sergio Pérez staat vier tienden voor op de Nederlander.

Aan het einde van de training vond het enige incident van de dag plaats. George Russell klapte met nog twee minuten op de klok in de muur. Strompelend kon hij de pits nog wel bereiken, waardoor een rode vlag uitbleef.

Zaterdag om 11.30 uur Nederlandse tijd staat de derde training op het programma, waarna om 15.00 uur de belangrijke kwalificatie start. De Grand Prix van Singapore begint op zondag om 14.00 uur Nederlandse tijd.