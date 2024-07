De eerste Formule 1-training van het weekend vond plaats op een droog Spa-Francorchamps, waardoor de rijders direct waardevolle data konden verzamelen. Max Verstappen ging er als vanouds goed voor zitten en kwam sterk uit de startblokken. De Nederlander klokte al een sterke tijd op de harde compound, maar zette het gehele veld op de softs op een grote achterstand. Met name in de bochtige tweede sector was de RB20 in handen van de regerend wereldkampioen een klasse apart. Aan het einde van de rit was Verstappen een halve seconde sneller dan nieuwbakken racewinnaar Oscar Piastri. Alex Albon verraste in de Williams op de derde stek, voor George Russell en Lewis Hamilton.

Bekijk hierboven de hoogtepunten van de eerste vrije training op Spa.