Samenvatting: Verstappen met inhaalrace vanaf P10 naar Hongaarse zege

Voor een podiumplaats had Max Verstappen vooraf getekend tijdens de Grand Prix van Hongarije, die hij vanaf de tiende startpositie moest aanvangen. De regerend wereldkampioen wist dat inhalen een lastige taak is op de Hungaroring en dus zette hij in op schadebeperking. Het werd veel meer dan dat. Gebruikmakend van de koelere omstandigheden en met een uitstekende strategie baande Verstappen zich een weg naar voren, om na 70 ronden als eerste over de finish te komen.

Ferrari schutterde intussen opnieuw op de Hungaroring. De F1-75 werkte niet zo goed als men op vrijdag had gezien, maar toch liet Ferrari zich verleiden om leider Charles Leclerc vroeg naar binnen te halen voor zijn tweede pitstop en hem van de harde banden te voorzien. Het bleek een miskleun van jewelste, die de Monegask uiteindelijk terugverwees naar de zesde plek. Profiteren deed men bij Mercedes, dat met Lewis Hamilton en George Russell opnieuw twee coureurs op het podium had staan. Hoe zij dat voor elkaar hebben gekregen, zie je hieronder in de samenvatting van de Hongaarse Grand Prix.

Video: De hoogtepunten van de Hongaarse Grand Prix