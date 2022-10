Samenvatting kwalificatie F1 GP Singapore op Motorsport.com

Leclerc baalt: "Verrassend dat Perez veel sneller was in slotfase"

Charles Leclerc had gehoopt optimaal te profiteren van een frustrerend weekend voor Max Verstappen. De Ferrari-coureur dacht zijn slag te kunnen slaan nu de meest vooruitgeschoven Red Bull in het WK een inhaalrace moest rijden, maar stuitte in Singapore op Sergio Perez. Vooral in de slotfase bleek de Mexicaan sneller, tot verbazing van Leclerc zelf. Het is gezien de tijdstraf van vijf seconden ook doorslaggevend geweest.