Samenvatting van de interessante VT1 van F1 in Mexico

Al binnen een paar minuten na de start van de eerste vrije training werden de rode vlaggen gezwaaid. Niet vanwege een incident, maar vanwege rommel op de baan op het lange rechte stuk richting bocht 1. Het onderdeel lag op een gevaarlijke plek, aangezien Andrea Kimi Antonelli - die in deze sessie plaatsnam in de auto van Lewis Hamilton - over het brokstuk heen reed. De Italiaan kon terugkeren naar de pitstraat en de Mercedes W15 leek schadevrij weg te komen.

Halverwege de sessie volgde een wat langere onderbreking, dit keer vanwege een opmerkelijk moment tussen Alexander Albon en Oliver Bearman. Laatstgenoemde reed langzaam en leek de weg vrij te willen maken voor de Williams-coureur, maar die leek afgeleid door de Ferrari, ging vol over de kerbstones, verloor de controle en tikte vervolgens de Ferrari aan op weg naar de baanafzetting. Zo zat plots deze VT1 er op voor beide coureurs. Het incident wordt onderzocht door de stewards.

Tot slot was het voor Max Verstappen geen geweldige sessie. Hij noteerde de vierde tijd en moest voortijdig de pitstraat opzoeken vanwege motorproblemen. "Ik heb geen vermogen", meldde de Nederlander op de boordradio.