De Formule 1-coureurs zochten tijdens de tweede training duidelijk meer het randje op dan vanochtend vroeg in de eerste oefensessie, want er waren een stuk meer incidenten. Zo zagen we thuisrijder Yuki Tsunoda in de hairpin glijdend met zijn AlphaTauri rondgaan, iets waar de Japanner zelf ook niet blij mee was. Herstellen tijdens de training zat er ook nauwelijks in, want waar 23-jarige coureur vanochtend nog in de top-vijf stond, moet hij het tijdens de tweede training met een achttiende tijd doen.

Een positie voor Tsunoda stond Haas-coureur Kevin Magnussen. Ook de Deen maakte genoeg momenten mee, waaronder een incident waarbij een Ferrari-rijder serieus in de weg reed. Het was te danken aan de oplettendheid van Magnussen dat het niet in tranen eindigde, want de man uit Roskilde stuurde buiten de baan langs zijn collega, die en passant nog een cynisch duimpje kreeg. Even later reed een AlphaTauri hem in de weg, maar dit keer geen handgebaren vanuit de Haas-cockpit.

Pierre Gasly zorgde met nog een aantal minuten op de klok voor een rode vlag. De Fransman verremde zich in de bocht voor de hairpin, kwam in het grind terecht en schampte de muur. Hoewel de impact niet al te heftig was, brak wel de ophanging volledig af en was het einde verhaal. De sessie stopte direct.

Als er een iemand aangewezen moet worden die zich als een vis in het water voelt in Suzuka, dan is het Max Verstappen. De Red Bull-rijder kondigde al aan dat het na Singapore alleen maar beter kon en in de vrijdagse sessies voegde de Nederlander direct de daad bij het woord.