Russell woedend na Monaco-penalty: "P14 past niet bij de overtreding"
George Russell is furieus over de penaltychaos in Monaco. De Mercedes-coureur noemt de straf disproportioneel en wijst op een softwareprobleem bij de pitlimiter.
Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
George Russell heeft na afloop van de Grand Prix van Monaco stevig uitgehaald naar de stewards en de regelgeving rond pitstraatstraffen. De Mercedes-coureur kreeg eerst een tijdstraf voor een overtreding met de pitlimiter, maar zag die later escaleren tot een drive-through penalty doordat de straf niet tijdens zijn pitstop werd uitgezeten.
Russell was zichtbaar gefrustreerd over het verloop van de race. "Ik begrijp allereerst niet helemaal waarom we een straf kregen", zei hij. "Ik zat al op de pitlimiter vóór de lijn en ik schakelde hem pas ná de lijn uit. Blijkbaar is er een probleem met de software en kregen meerdere coureurs hiervoor een straf."
Volgens de Brit was een tijdstraf van vijf seconden nog te accepteren. "Niet ideaal, maar ook niet het einde van de wereld. Alleen ontstond er tijdens de pitstop grote verwarring, waardoor we uiteindelijk een drive-through kregen. Dan past de straf niet meer bij de overtreding. Van P3 naar P14: dat is een enorm verschil."
Discussie met de stewards
Na de race zocht Russell nog het gesprek op met de wedstrijdleiding. "Ik vroeg of we het achteraf konden herzien", legde hij uit. "Ik zei dat mijn race voorbij zou zijn als ik de drive-through meteen moest nemen. Ik was bereid om de vijf seconden straf de volgende ronde uit te zitten. Ik had ongeveer twintig seconden voorsprong op Pierre Gasly."
"Ik heb waarschijnlijk hooguit een tiende seconde gewonnen door die softwareglitch en eindig uiteindelijk twaalf plaatsen lager. Dat voelt buiten proportie."
De reactie van de stewards was volgens Russell duidelijk: "Regels zijn regels. Als je de straf niet uitzit, volgt een drive-through."
"Het zijn twee races op rij", zei Russell. "Vorige week hadden we kunnen winnen, vandaag had P3 of P4 mogelijk moeten zijn. Dat zijn zo'n veertig punten die verloren gaan door zaken die buiten mijn controle liggen."
Foto door: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images
"Veertig punten verloren"
De Mercedes-coureur trok de lijn door naar de voorgaande race, waarin hij eveneens kostbare punten verloor. "Het zijn twee races op rij", zei hij. "Vorige week hadden we kunnen winnen, vandaag had P3 of P4 mogelijk moeten zijn. Dat zijn ongeveer veertig punten die verloren gaan door zaken die buiten mijn controle liggen."
Russell eindigde uiteindelijk buiten de punten en zag daarmee een potentieel sterk resultaat in Monaco volledig in rook opgaan. Zijn frustratie richtte zich niet alleen op de straf zelf, maar vooral op de combinatie van een vermeend softwareprobleem en de manier waarop de regels vervolgens werden toegepast.
Mercedes heeft nog niet laten weten of het team verdere stappen onderneemt richting de FIA.
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