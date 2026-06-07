Vijf conclusies na een zinderende Grand Prix van Monaco

McLaren vertrekt uit Monaco met meer vragen dan antwoorden

Andrea Stella arriveerde in Monaco met de verwachting dat McLarens sterke prestaties in langzame bochten het team tot een serieuze kanshebber zouden maken in de straten van het prinsdom. In plaats daarvan groeide het weekend uit tot een van de grootste teleurstellingen van het seizoen.

Sterker nog: een van de meest bemoedigende momenten voor McLaren kwam op zaterdag, toen Lando Norris in Q2 de vijfde tijd noteerde. Verder leken noch de regerend wereldkampioen, noch teamgenoot Oscar Piastri ooit in staat om mee te strijden voor de topposities. Uiteindelijk kwalificeerden zij zich slechts als zevende en achtste.

Vanaf die startplaatsen was de race op zondag sowieso een lastige opgave, maar ook het tempo van McLaren bood weinig perspectief op herstel. Piastri reed een eenzame race naar de zesde plaats en kon nooit echt de aanval openen op Isack Hadjar of George Russell, zelfs niet toen laatstgenoemde tijdens de race problemen kende.

De situatie werd nog pijnlijker toen Norris na 43 ronden moest opgeven met een probleem aan de power unit. Daarmee noteerde hij zijn tweede uitvalbeurt op rij, nadat hij in Canada eveneens door een technisch defect de finish niet had gehaald.

Na een 1-3-finish in Monaco, slechts een jaar geleden, verlaat McLaren het prinsdom met aanzienlijk meer vragen dan antwoorden. Een van de grootste zorgen betreft de aangepaste voorvleugel. Die werd voor het eerst geïntroduceerd in Montreal en kwam in Monaco in een bijgewerkte versie in actie, maar werd opnieuw vóór de kwalificatie terzijde geschoven omdat de verwachte prestatiewinst uitbleef.

- Federico Faturos

De situatie werd nog pijnlijker toen Norris na 43 ronden moest opgeven met een probleem aan de power unit. Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Hadjar bezorgt Red Bull podium voor belangrijke test in Barcelona

De Grand Prix van Monaco duurde voor Max Verstappen nog korter dan de rit terug naar zijn appartement, maar Isack Hadjar redde de dag door zijn eerste podium in dienst van Red Bull Racing veilig te stellen.

Het weekend in Monaco was een ware achtbaan voor het team van Laurent Mekies. Verstappen verraste vriend en vijand door de RB22 in de kwalificatie op de eerste startrij te zetten. Dat was een welkome opsteker nadat hij in Montreal nog had voorspeld dat hij voor Monaco waarschijnlijk een nieuwe rug nodig zou hebben.

Hadjar kreeg zijn eerste podium als Red Bull Racing-coureur en zijn tweede podiumplaats in de Formule 1. Wel zal zijn mogelijke overtreding tijdens een safetycarperiode na afloop van de race nog worden onderzocht. Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Het liet zien dat Red Bull Racing beter presteerde dan verwacht op het hobbelige stratencircuit en over de kerbstones. Dat positieve beeld werd op zondag echter tenietgedaan door motorproblemen. Volgens Verstappen voelde hij die al tijdens de formatieronde. De startprocedure omschreef hij vervolgens als chaotisch, waarna de aandrijflijn de geest gaf zodra hij de koppeling liet opkomen.

Hadjar leek een vergelijkbaar lot tegemoet te gaan nadat hij via de boordradio vrij luidruchtig melding maakte van problemen met de power unit. Een uitgelezen kans leek door de vingers van Red Bull te glippen, totdat er opnieuw drama ontstond in de straten van Monte Carlo.

Dat leverde Hadjar plotseling zijn eerste podium als Red Bull Racing-coureur op en zijn tweede podiumplaats in de Formule 1. Wel zal zijn mogelijke overtreding tijdens een safetycarperiode na afloop van de race nog worden onderzocht.

Het zorgde voor een dag met sterk uiteenlopende emoties en komt vlak voor wat Verstappen zelf heeft omschreven als de echte test voor het team: Barcelona.

Sinds de introductie van het updatepakket in Miami werden de meeste races verreden op circuits waar langzame bochten de boventoon voeren. Daardoor zou het veelzijdige karakter van Barcelona een veel duidelijker beeld moeten geven van waar Red Bull werkelijk staat. Op zijn minst wist Hadjar in ieder geval iets van dit turbulente weekend te redden.

- Ronald Vording

Russells titelkansen slinken

Er zit een kern van waarheid in de suggestie dat George Russell dit seizoen niet bepaald het geluk aan zijn zijde heeft gehad. Enkele ongelukkige momenten hebben hem hier en daar zeker punten gekost, terwijl zijn uitvalbeurt in Canada een flinke klap was voor zijn titelkansen. En daar kwam zondag in Monaco opnieuw een tegenslag bovenop, in een seizoen waarin de vooraf als titelfavoriet bestempelde Brit al met allerlei vormen van pech te maken heeft gehad.

Weekenden als die in Monaco legden ook bloot dat Russell zich niet op zijn gemak voelt in de W17 en, in tegenstelling tot zijn jonge teamgenoot, van circuit tot circuit de nodige consistentie mist. Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Tegelijkertijd hebben weekenden als die in Monaco en Miami ook blootgelegd dat hij zich niet volledig op zijn gemak voelt in de W17 en, in tegenstelling tot zijn jonge teamgenoot, van circuit tot circuit de nodige consistentie mist. Wanneer Russell snel is, zit Antonelli altijd dichtbij. Maar wanneer George moeite heeft om het maximale uit de auto te halen, lijkt Kimi soms in een compleet andere klasse te rijden.

In Monaco leverde Russell opnieuw een flinke hoeveelheid punten in binnen het kampioenschap. Hoewel het seizoen nog lang niet voorbij is, wordt het verschil steeds moeilijker te negeren. Het probleem voor George is bovendien niet alleen de achterstand zelf, maar ook het feit dat Antonelli geen enkele zwakte lijkt te tonen.

- Oleg Karpov

De Kimi Antonelli-hypetrein dendert onverminderd voort

Kwalificeren in Monaco is misschien wel de zwaarste test die een Formule 1-coureur kan krijgen. Tussen de technische uitdaging, het voortdurend zoeken naar de juiste balans tussen risico en beloning en de enorme druk omdat de zaterdag zo bepalend is voor de race-uitkomst, kan er van alles misgaan.

Voor de 19-jarige Kimi Antonelli waren er op het 3,337 kilometer lange stratencircuit bovendien genoeg kansen om onderuit te gaan. Niet alleen moest hij teamgenoot George Russell voorblijven, ook kreeg hij voorafgaand aan het weekend te maken met de psychologische spelletjes van de Brit. In plaats van te bezwijken onder die druk, stond Antonelli op toen het moest. Met een verbluffende kwalificatieronde op zaterdag legde hij de basis voor een koele en gecontroleerde zege tijdens de 78 ronden tellende optocht op zondag.

Tel daarbij op dat Russell opnieuw worstelde in de langzame bochten en door een ongelukkige zondagmiddag zonder punten bleef, en Antonelli zit nog steviger in de bestuurdersstoel van de titelstrijd dan voorheen.

- Filip Cleeren

De thuisrace van Charles Leclerc veranderde in een nachtmerrie. Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Thuisrace van Charles Leclerc verandert in een nachtmerrie

Formule 1-coureurs en thuisraces: het is dit jaar nog geen gelukkige combinatie gebleken. Eerst was er Oscar Piastri, die in Melbourne al tijdens een verkenningsronde crashte. Nu veranderde ook de terugkeer van Charles Leclerc naar Monaco langzaam maar zeker in een nachtmerrie.

Het begon met ernstige remproblemen die hem tijdens de kwalificatie parten speelden. De Monegask uitte daar openlijk zijn frustratie over en moest uiteindelijk genoegen nemen met de vierde startplaats.

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Vanaf dat moment zat Leclerc feitelijk klem. Zijn frustratie bereikte een hoogtepunt toen Ferrari hem tijdens de safetycarperiode ogenschijnlijk zonder duidelijke reden voor een tweede keer naar binnen haalde. Daardoor kon teamgenoot Lewis Hamilton zijn tijdstraf uitzitten zonder de tweede plaats kwijt te raken.

Dat zorgde voor nog meer ergernis bij Leclerc, die later met opnieuw opspelende remproblemen hard de vangrails in de Rascasse-bocht reed. Mogelijk speelde ook het afbrokkelende asfalt in de remzone een rol bij het incident.

Terwijl Hamilton zijn opleving bekroonde met opnieuw een tweede plaats, zal Leclerc vannacht waarschijnlijk niet al te best slapen.