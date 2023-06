Het Formule 1-seizoen 2023 is geweldig van start gegaan voor Aston Martin. Vorig jaar reed het team nog achter in de middenmoot, maar met de AMR23 heeft het zich meteen in de strijd direct achter Red Bull Racing weten te mengen. Ook de komst van Fernando Alonso lijkt het team extra energie te geven. De Spanjaard kwam zelf ook uitstekend uit de startblokken met vijf podiumplaatsen in de eerste zes Grands Prix. De verwachtingen voor zijn thuisrace op het Circuit de Barcelona-Catalunya waren dan ook hoog: zou Alonso er voor eigen publiek dan eindelijk in slagen om zijn 33e F1-zege te pakken, nota bene op het circuit waar hij tien jaar geleden zijn laatste zege boekte?

Die droom is uiteindelijk geen werkelijkheid geworden. Sterker nog: Alonso boekte uiteindelijk zelfs zijn slechtste resultaat van het seizoen tot dusver. In Barcelona kwam hij niet verder dan de zevende positie, waarmee hij voor het eerst dit jaar direct achter teamgenoot Lance Stroll eindigde. Aston Martin leek tijdens de race simpelweg niet de snelheid te hebben voor de strijd om de podiumplaatsen, maar Rudy van Buren denkt dat er voor Alonso wel iets meer mogelijk was dan de zevende stek. "Het middenveld zit zo dicht bij elkaar. Als Alonso niet zijn momentje had gehad in de kwalificatie, waarbij in zijn woorden de vloer beschadigd raakte, en verder naar voren had kunnen starten, dan was er een heel ander beeld geweest", zegt de simulatorcoureur van Red Bull Racing tegen Motorsport.com. "Bij vlagen was de pace helemaal niet zo slecht. Maar als je van te ver moet komen, zit je in een treintje en ga je mee in de snelheid van de groep waarin je rijdt."

Van Buren denkt dan ook dat het relatief povere optreden van Aston Martin in Spanje niet te wijten is aan een fundamenteel probleem. "Ik denk dat het wel goed komt. Ik denk dat ze gewoon een iets minder weekend hadden waarin ze er niet zo bovenop zaten", legt hij uit. "Misschien waren er ook wel iets te veel verwachtingen vooraf, omdat het door de media best wel gehypet werd: een thuisoverwinning voor Fernando. In de eerste training zat hij er gelijk bij en in de tweede zat hij er dicht op, dat helpt ook niet mee. Als het dan op het juiste moment even niet klikt, dan loop je op zondag eigenlijk achter de feiten aan. Ik denk dat dit meer aan de orde was dan dat daar fundamenteel iets fout zit. Normaal is Fernando een tikje sneller dan Stroll, en zo beroerd stond Stroll er niet bij in de kwalificatie. Ik denk dat het daar gewoon meer spaak is gelopen en dat ze er in Canada gewoon weer bij staan."

Is Mercedes nu het tweede team in de pikorde in de Formule 1? Moet Ferrari zich zorgen maken na de tegenvallende Spaanse Grand Prix? En kan het nog beter dan hoe het weekend van Max Verstappen verliep? Dit en meer bespreken we in een gloednieuwe F1-terugblik met Rudy van Buren. Bekijk de video bovenaan het artikel.